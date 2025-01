Veneziano aponta problemas na distribuição de medicamentos no Cedmex em Campina Grande

O Vice Presidente do Senado Federal e presidente estadual do MDB da Paraíba, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), se solidarizou nesta segunda-feira (06) com os inúmeros pacientes que, por meio das redes sociais, vem protestando contra os péssimos serviços prestados pelo Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Cedmex), em Campina Grande.

Segundo Veneziano, apesar da nova unidade do centro ter sido entregue há poucos dias, os problemas de enormes filas, falta de medicamentos e infraestrutura continuam de forma permanente.

Para o senador, isso é mais um exemplo do descaso do Governo do Estado para com Campina Grande.

“Lamentável observar idosos, crianças e demais pacientes aguardando horas em filas ao sol e chuva, na espera por uma ficha. Além disso, as reclamações de falta de medicamentos, falta de estacionamento, são constantes”, disse Veneziano, ao cobrar uma ação do Ministério Público contra o Estado, para que o governador respeite o direito assegurado pela Constituição de uma saúde pública de qualidade e aceso aos medicamentos.

Na manhã desta segunda-feira (06), pacientes que dependem do atendimento do Cedmex, em Campina Grande, denunciaram em vídeo a falta de estrutura para os atendimentos.

Segundo um dos pacientes, as pessoas enfrentam longas filas sob o sol, o que tem gerado desconforto e indignação.