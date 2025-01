Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

No decorrer do dia, o sol deverá predominar entre algumas nuvens sobre o estado da Paraíba. Existe a possibilidade de ocorrência de chuvas fracas e pontuais na região litorânea e adjacências no período da madrugada. Nas regiões do Sertão e Alto Sertão, possibilidade de chuvas passageiras e pontuais no fim do dia.

*Aesa