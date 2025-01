João Pessoa: divulgado o calendário de pagamento do Auxílio Moradia para 2025

A Prefeitura de João Pessoa divulgou, nesta segunda-feira (6), o calendário de pagamento do Auxílio Moradia para o ano de 2025.

O programa beneficia mais de 1.800 famílias na Capital. O Auxílio Moradia atende, principalmente, famílias de diversas áreas da cidade que precisaram sair de suas casas situadas em áreas de risco e que hoje podem morar em um local com melhores condições.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que administra o programa, os valores de janeiro serão pagos a partir do dia 20 e a partir de fevereiro, o pagamento será realizado sempre no dia 10 de cada mês, exceto nos meses de maio e agosto, que serão nos dias 12 e 11, respectivamente. O valor pago atualmente é de R$ 350.

“Esta é uma forma de dar mais segurança às famílias beneficiadas, que podem se programar, tendo maior tranquilidade quanto à data de recebimento do benefício. É, mais uma vez, a Prefeitura de João Pessoa se preocupando e cuidando das pessoas como elas merecem”, ressaltou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social da Capital.

Calendário de pagamento do Auxílio Moradia 2025: