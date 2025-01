Sefaz-PB publica cronograma dos sorteios do Nota Cidadã em 2025

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) publicou, no Diário Oficial Eletrônico (Doe-Sefaz) desta sexta-feira (3), o cronograma de sorteios do Programa Nota Cidadã em 2025. Serão mais uma vez doze sorteios este ano com um total de R$ 1,2 milhão em prêmios em dinheiro e o prêmio especial de um carro zero quilômetro.

Mensalmente, são realizados 31 sorteios de cidadãos inscritos no Nota Cidadã, com 30 prêmios no valor de R$ 2.500,00 e um prêmio especial de R$ 25 mil. O ano de 2025 será o sexto ano consecutivo do Nota Cidadã, programa de estímulo à cidadania fiscal.

1º SORTEIO DO ANO DE 2025 – O primeiro sorteio do ano de 2025 do Nota Cidadã será no dia 19 de janeiro. Além dos 31 sorteios com R$ 100 mil em prêmios, terá o 32º sorteio que será um prêmio extra: um carro zero quilômetro modelo Polo Track 2024/2025.

O sorteio será realizado em pleno estádio de futebol Amigão, no intervalo do jogo de Treze X Campinense, pela 3ª rodada do campeonato paraibano. Em 2025, o “Clássico dos Maiorais” completa 70 anos de rivalidade e o Estádio Amigão 50 anos, que foi inaugurado.

O sorteio de janeiro, além de ser transmitido no estádio ao público, será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, o perfil do Instagram da Lotep (@lotep.pb) e Rádio Tabajara FM.

Os sorteios sempre levam em conta as compras realizadas no mês imediatamente anterior. Ou seja, neste mês de janeiro de 2025, os sorteios são das notas emitidas com CPF em dezembro dos paraibanos inscritos. Como as notas fiscais não são cumulativas, o programa Nota Cidadã torna o exercício da cidadania fiscal a cada mês frequente, ou seja, o cidadão precisa exigir a nota fiscal com CPF nas compras mensalmente para, assim, concorrer aos prêmios.

COMO CONCORRER AOS PRÊMIOS – Os paraibanos residentes em qualquer dos 223 municípios podem concorrer aos prêmios mensais do Nota Cidadã. Para participar dos sorteios é necessário que se faça antes um cadastro no Nota Cidadã no link https://notacidada.pb.gov.br/. O cadastro é único e solicita apenas o nome; número do CPF; data de nascimento; e-mail, telefone e a criação de uma senha.

EXIGIR NOTA COM CPF – Após a finalização do cadastro, precisa exigir em cada compra a emissão da nota fiscal com o número do CPF, passando, assim, a concorrer aos sorteios mensais. Qualquer produto comprado no comércio em qualquer dos 223 municípios paraibanos, desde um simples pão na panificadora a um carro novo numa concessionária, passa a concorrer aos 31 prêmios mensais, mas desde que exigida a nota fiscal com CPF. Quanto maior o número de notas emitidas a cada mês com o número do CPF, maior será a chance de a pessoa cadastrada ser premiada.

EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, que é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), com apoio dos órgãos como Codata e a Lotep, incentiva o paraibano a desenvolver o exercício da cidadania fiscal ao exigir a nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) de suas compras no comércio do Estado da Paraíba. A campanha também promove o fortalecimento do comércio local, pois incentiva compras em lojas físicas dos 223 municípios paraibanos.

BALANÇO DO NOTA CIDADÃ – Iniciado em janeiro de 2020, o Programa Nota Cidadã já realizou um total de 60 sorteios. Foi pago um total de 1.433 prêmios aos cidadãos paraibanos de 65 cidades de todas as regiões e microrregiões do Estado. Os sorteios realizados até dezembro de 2024 já somam, em valores pagos em dinheiro, R$ 4,360 milhões.

Do total dos 1.433 prêmios, foram pagos 720 com o prêmio no valor de R$ 2 mil; outros 37 ganhadores com o prêmio especial de R$ 20 mil; outros 710 prêmios, com o valor de R$ 2,5 mil; 24 ganhadores com o prêmio especial de R$ 25 mil, além de um cidadão com o carro zero quilômetro, prêmio extra referentes às notas fiscais de dezembro de 2023, sorteado em janeiro de 2024. O programa conta, atualmente, com um total de 235.270 paraibanos cadastrados que estão aptos a concorrer aos sorteios mensais.