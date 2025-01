Detran intensifica ações de conscientização em municípios da Paraíba com em escolas

Desde março de 2024, o Detran-PB vem ampliando suas ações de educação no trânsito em várias cidades do estado, com destaque para palestras voltadas para adolescentes e motociclistas.

Saulo Florindo, membro da equipe de educação do órgão, explicou em entrevista à Caturité FM que o principal objetivo do projeto é promover cidadania, ética e responsabilidade no trânsito.

“O foco das palestras é sempre levar a conscientização para essa juventude, falar de cidadania, falar de ética, falar de educação, tudo aquilo que nossa geração não teve”, destacou Saulo, destacando a importância de preparar as futuras gerações para um trânsito mais seguro.

Segundo Saulo, o trabalho começou na cidade de Caturité e, ao longo de 2024, percorreu 103 municípios paraibanos.

“No primeiro semestre, visitamos sessenta e oito municípios e, no segundo, conseguimos visitar trinta e cinco. Até o momento, só repetimos palestras em três escolas devido a contratempos, mas o trabalho segue firme”, afirmou.

O público-alvo são adolescentes a partir dos 13 anos, faixa etária em que muitos começam a pensar na habilitação.

Florindo apontou ainda a relevância de envolver famílias nesse processo de conscientização, relatando o impacto positivo observado nas palestras.

“Tenho recebido feedbacks importantes, principalmente de motociclistas. Muitos deles disseram que seus filhos os alertam a usar o capacete e as normas de trânsito. Isso mostra que a mensagem está sendo assimilada”, contou o palestrante.

O projeto terá continuidade em 2025 com novas visitas a municípios e ações específicas para um trânsito mais seguro. “Sabemos que hoje o trânsito mata mais de um milhão de pessoas no mundo por ano. Precisamos levar essa conscientização a todos, pois a mudança começa por cada um de nós”, finalizou Saulo Florindo.

