Corpo de Bombeiros da Paraíba reforça cuidados contra afogamentos no veraneio

Durante o período de verão, o número de afogamentos em praias e piscinas aumenta significativamente. Segundo o Tenente Andrade, do Corpo de Bombeiros da Paraíba, cerca de 5 mil mortes por afogamento ocorreram anualmente no Brasil, o que representa uma média de 14 óbitos por dia.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio Caturité FM, ele destacou que crianças de 1 a 4 anos formam o grupo mais vulnerável.

“O afogamento é a principal causa de morte acidental nessa faixa etária. É essencial manter sempre uma supervisão próxima e escolher locais que tenham guarda-vidas”, orientou.

Entre as principais recomendações, o tenente frisou a importância de evitar a combinação de bebida alcoólica com a prática de atividades aquáticas.

“Muitos acidentes ocorrem quando adultos, após ingerirem álcool, tentam nadar ou cuidar de crianças. O ideal é manter uma distância de um braço da criança e sempre ficar atento”, alertou. Além disso, ele sugere que os banhistas fiquem atentos à profundidade da água: “Chegou ao umbigo, é sinal de perigo”.

Outro ponto abordado na entrevista foi o risco de acidentes em áreas com pedras, como as praias de Coqueirinho e Tambaba, além do perigo de contato com animais marinhos, como águas-vivas e caravelas. “Se houver contato com esses animais, utilize água do mar ou vinagre para aliviar a dor”, recomendou o tenente. Ele também alertou sobre o uso inadequado de colchões e boias infláveis, que podem virar ou furar causando afogamentos. “O mais seguro é sempre usar colete salva-vidas certificado”, enfatizou.

Por fim, o Tenente Andrade destacou o trabalho intensificado do Corpo de Bombeiros durante o verão, com postos de guarda-vidas espalhados ao longo do litoral. Ele também lembrou que, em caso de emergência, o número 193 deverá ser acionado imediatamente. “Nosso objetivo é garantir que todos aproveitem as férias de forma segura”, concluiu.