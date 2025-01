Chuvas: confira o volume de 2024 nas cidades da Paraíba

Veja abaixo os índices de chuvas nas cidades da Paraíba, no ano passado, com base no monitoramento da Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA.

João Pessoa/DFAARA 1996,1 Baía da Traição 1865,3 Caaporã 1863,0 Cabedelo 1780,2 Lucena 1776,1 Marcação 1682,9 Pitimbu 1621,7 Alhandra 1613,0 João Pessoa/Mangabeira 1550,0 Mataraca 1485,8 João Pessoa/Mares 1465,2 Rio Tinto 1460,6 Santa Rita/CEDRES 1455,7 Conde 1444,5 Alhandra/Açude Gramame Mamuaba 1438,5 Mamanguape/ASPLAN 1437,4 Areia 1279,3 Bananeiras 1263,7 Serraria 1249,0 Diamante 1237,6 Pilõezinhos 1236,0 Santa Rita 1235,7 Pedras de Fogo 1218,7 Borborema 1204,4 Riachão do Poço 1198,7 Cajazeiras 1192,0 Vista Serrana/Desterro de Malta 1190,4 Pedro Régis 1172,6 Monte Horebe 1172,3 Sapé 1169,9 Pirpirituba 1164,0 Boa Ventura 1157,1 Bayeux 1156,5 Capim 1154,8 Jacaraú 1148,1 Alagoa Grande 1139,1 Serra da Raiz 1130,2 Bonito de Santa Fé 1127,4 Pilar 1120,9 Mamanguape 1114,4 Solânea 1104,6 Coremas/Açude Coremas 1093,1 Pilões 1091,2 Cajazeirinhas 1085,7 Itaporanga 1085,1 São Bento 1082,2 Lagoa de Dentro 1069,8 Tavares 1062,8 Belém 1054,5 Mato Grosso 1052,9 Natuba 1051,5 Santana dos Garrotes 1047,8 São José de Piranhas 1045,3 Araçagi 1045,0 Fagundes 1044,9 Bom Jesus 1041,9 Dona Inês 1039,0 Pedra Branca 1035,9 Cachoeira dos Índios 1033,4 Cuitegi 1025,3 Cajazeiras/Sítio São José 1021,8 Jericó 1020,7 Alagoa Nova 1014,6 Paulista 1013,5 Belém do Brejo do Cruz 1010,3 Guarabira 1003,7 Pombal 998,5 Itapororoca 989,6 São Miguel de Taipu 986,6 Alagoinha 984,0 Emas 980,4 Sousa 978,4 Catingueira 977,3 Caiçara 972,0 Sertãozinho 966,9 Cruz do Espírito Santo 965,3 Cuité de Mamanguape 960,4 São José de Caiana 960,3 Bom Sucesso 951,2 São José da Lagoa Tapada 949,7 Santa Cruz 948,4 Curral de Cima 947,1 Catolé do Rocha/Escola Técnica 944,2 São José de Espinharas 940,3 São José do Bonfim 939,0 Triunfo 934,1 Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz 931,1 Serra Redonda 931,1 Poço Dantas 928,7 Duas Estradas 925,8 Agua Branca 925,6 São Bentinho 925,3 Campina Grande/EMBRAPA 905,7 Maturéia 903,5 Brejo dos Santos 900,0 Araruna 898,2 Taperoá 898,2 Santa Teresinha 897,2 Caldas Brandão 892,7 Mãe D`Água 889,3 Sobrado 888,6 Brejo do Cruz 879,4 Santa Inês 877,9 Serra Grande 873,8 São José dos Ramos 869,2 São José de Princesa 864,8 Nazarezinho 864,7 Lagoa 864,5 Nova Olinda 864,0 Ibiara 863,6 Aparecida 861,3 Massaranduba 855,8 Juru 855,0 Bernardino Batista 854,9 Aguiar 854,6 Mari 853,1 Patos/EMBRAPA 849,2 Juazeirinho 841,7 São Domingos 841,5 Teixeira 838,6 Itaporanga/Fazenda Veludo 832,6 São Sebastião de Lagoa de Roça 832,0 Esperança 826,8 Malta 824,1 Condado 821,0 Igaracy 818,2 Princesa Isabel 817,4 Conceição 816,4 Umbuzeiro 815,0 Santana de Mangueira 813,7 Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros 812,7 São José do Brejo do Cruz 803,8 São José do Sabugi 802,0 Campina Grande/São José da Mata 796,4 Mulungu 793,0 Piancó 790,8 Riachão 789,0 Cacimba de Dentro 787,3 Uiraúna 776,7 Olho D`Água 769,2 Santa Helena 767,9 Itabaiana 766,8 Nova Floresta 761,5 Vieirópolis 761,3 Prata 754,8 Lagoa Seca 752,5 Ouro Velho 749,2 Cuité 746,5 Tenório 742,9 Sumé/UFCG 742,9 São José dos Cordeiros 742,5 Gurinhém 738,7 Curral Velho 736,2 Lastro 732,1 Caturité/Fazenda Campo de Emas 731,4 São Francisco 731,2 Manaíra 731,2 Sousa/São Gonçalo 726,2 Sumé 721,7 Campo de Santana/Tacima 720,5 Carrapateira 717,0 Nova Palmeira 715,3 Juripiranga 714,3 Junco do Seridó 713,4 Areia de Baraúnas 712,7 Catolé do Rocha 711,4 Remígio 711,1 São João do Cariri 705,3 Areial 704,4 Imaculada 697,9 Marizópolis 695,6 Riachão do Bacamarte 691,6 Juarez Távora 689,0 Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos 686,2 Amparo 683,9 Campina Grande/Sítio Açude de Dentro 675,6 Puxinanã 675,2 Arara 674,4 Mogeiro 671,6 Caturité 668,3 Campina Grande/INSA 667,7 Montadas 667,4 Barra de Santana 665,6 São Mamede 660,3 São Sebastião do Umbuzeiro 656,9 Poço de José de Moura 653,8 Frei Martinho 652,4 Joca Claudino/Santarém 650,2 Logradouro 647,7 Santo André 637,5 Matinhas 632,1 Alcantil 624,4 Desterro 624,0 Riacho de Santo Antônio 617,8 Esperança/São Miguel 613,5 São Vicente do Seridó/Seridó 610,6 Cacimbas 603,6 Ingá 601,7 Soledade/Fazenda Pendência 600,9 Picuí 598,5 Várzea 594,3 Salgado de São Félix 593,8 Cubati 586,6 Santa Luzia 583,6 Baraúna 582,1 Pedra Lavrada 580,0 Coxixola 579,9 São João do Tigre 575,4 Cacimba de Areia 571,9 Quixaba 571,6 Boa Vista 567,8 Aroeiras 565,6 Santa Cecília 561,4 Monteiro/EMBRAPA 560,2 Queimadas 559,6 São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro 554,2 Damião 550,3 Serra Branca 550,1 Barra de São Miguel 548,5 Congo 547,9 Passagem 531,2 São Domingos do Cariri 521,9 Boqueirão/Açude Boqueirão 520,1 Zabelê 519,3 Salgadinho 517,9 Itatuba 508,1 Camalaú 507,4 Parari 501,5 Caraúbas 495,6 Livramento 484,0 Assunção 477,5 São Vicente do Seridó 477,1 Gado Bravo 476,5 Olivedos 461,7 Algodão de Jandaíra 456,3 Cabaceiras 453,5 Soledade 450,4 Sossêgo 430,2 Gurjão 427,0 Casserengue/Sítio Salgado 414,2 Barra de Santa Rosa 399,0 Pocinhos 362,2 Casserengue 59,2 Santa Luzia/Riacho do Saco 15,9 * Riacho dos Cavalos/EMEPA 14,0 * Bananeiras/Vila Maia 13,8 *