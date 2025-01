Bruno promove as primeiras nomeações e reconduz auxiliares aos cargos

O prefeito Bruno Cunha Lima assinou as primeiras seis portarias de nomeações do primeiro escalão deste seu segundo governo. Os atos estão publicados no Seminário Oficial do Município, que será publicado na noite desta sexta-feira, 3.

No geral, os seis primeiros auxiliares diretos se constituem em cinco secretários de pastas estratégicas e um dirigente de uma autarquia. Todos têm um ponto em comum: estão sendo reconduzidos aos cargos que já exerciam na gestão anterior.

De acordo com o Semanário Oficial, estão renomeados os secretários Diogo Flávio Lyra Batista (Administração), Gustavo Braga (Finanças), Asfora Neto (Educação), Joab Machado (Obras), Carlos Dunga Junior (Saúde) e Vítor Ribeiro Félix (Superintendência de TrânsitoTransportes Públicos – STTP).