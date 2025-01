Bispo de Campina Grande: “A banalidade é a moda”

Na sua pregação na missa inicial de 2025, o bispo diocesano de Campina Grande, dom Dulcênio Fontes de Matos, frisou que “ao estudarmos a História Universal, e, nesta, a História do Brasil, perceberemos, sem muitos esforços, o papel singular da Igreja Católica para a colonização desta terra”.

“A partir – prosseguiu o bispo – deste fator determinante, que não pode ser visto apenas com o olhar histórico, como também cultural, social, religioso e político, que devemos nos debruçar sobre as fontes cristãs, e daí entendermos que brasilidade de nossa terra é eminentemente católica, sem desprezar os demais segmentos religiosos que ganharam lugares no credo do povo brasileiro”.

O bispo mais adiante, observou que “se viestes a esta Catedral para, ao serdes empossados para os vossos cargos, agradecerdes a Deus pelo ministério (chamemos assim à gestão que ora iniciais), é porque tendes acesa no coração a chama da fé. Se isto não acontece, estais fazendo deste momento sagrado, desta Liturgia, um momento apenas social, de status; uma representação”.

Enfático, Dom Dulcênio atestou que “a banalidade é moda, e, o que é lastimável, torna-se lei. E, assim, caminha-se para a bestialidade, para o vazio. Basta-nos abrir os olhos e ver a depressão em tantos jovens, a falta de ideais realmente nobres em suas mentes. E, o limite para a migração de um Estado laico para um que seja laicista torna-se um frágil filete”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/fermento-na-folha-de-despedida-em-campina-grande/