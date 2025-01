Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba

Nesta quinta-feira, a nebulosidade deverá se manter variável sobre o setor leste do estado da Paraíba devido ao deslocamento de nuvens baixas do oceano Atlântico em direção ao continente, podendo favorecer na ocorrência de chuvas fracas e passageiras. Nas demais áreas do Estado, temperaturas elevadas deverão continuar sendo registradas.

*Aesa