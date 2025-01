STJ mantém suspensão das obras do Parque da Cidade em João Pessoa

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o recurso da Prefeitura de João Pessoa, e as obras do Parque da Cidade, no antigo Aeroclube, continuam paralisadas.

O projeto, orçado em R$ 120 milhões, visa transformar o local em um parque público, mas enfrenta contestação devido à falta de estudos de impacto ambiental.

O Instituto Protecionista SOS Animais e Plantas alegou que os estudos apresentados pela prefeitura são insuficientes para avaliar os impactos ambientais, principalmente na fauna e flora da região, incluindo a preservação de uma laguna local.

A suspensão das obras segue após decisões judiciais que destacam a necessidade de estudos mais detalhados para garantir a proteção ambiental.

