Prefeitura de João Pessoa disponibiliza serviços de saúde na Orla de Tambaú

A Prefeitura de João Pessoa vai disponibilizar serviços de saúde na Orla de Tambaú para atender ao público que vai prestigiar os shows do Festival Forró Verão e aqueles que irão aproveitar a praia neste início de ano.

As equipes estarão a postos para prestar assistência aos turistas e moradores da Capital numa tenda montada próximo ao Busto de Tamandaré.

A diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Juliana Neiva, destacou que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) preparou uma estrutura fixa para garantir que a população e os turistas possam aproveitar o período de férias com tranquilidade.

“Especialmente no verão, período de altas temperaturas e banhos de mar, precisamos estar atentos aos nossos limites e cuidar da nossa saúde. Por isso, nossa dica é aproveitar com moderação todas as programações e recorrer aos serviços de saúde ofertados para todos, caso precisarem”, alertou.

A ação inclui diversos serviços de saúde que estarão disponíveis em horários variados de quinta-feira a domingo para atender aos diferentes públicos que passarão pelo local durante todo o mês de janeiro.

Forró Verão – O público que vai conferir as atrações do ‘Forró Verão’ pode contar com o atendimento dos profissionais de saúde no local das 18h dos sábados até às 2h dos domingos. Serão oferecidos atendimento médico e de enfermagem, vacinação, verificação de glicemia e pressão arterial, testes rápidos para ISTs e distribuição de preservativos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional de João Pessoa (Samu-JP) também preparou um esquema especial para atender às pessoas que estarão no evento e necessitem de atendimento médico. O esquema montado para o evento contará com equipe extra de profissionais, de modo que não prejudicará o atendimento normal do serviço.

O festival acontece nos dias 4, 11, 18 e 25 de janeiro. A programação conta com artistas como Joelma, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Cavaleiros do Forró, Waldonys, Eliane, Walkyria Santos e outros.

Quintas e sextas – Nas quintas e sextas-feiras, a partir do dia 9 até o dia 24 de janeiro, será oferecida assistência de suporte aos praticantes de esporte, além de atendimento de enfermagem, vacinação, verificação de glicemia e pressão arterial, testes rápidos para ISTs e distribuição de preservativos. O horário de funcionamento será das 6h às 19h.

Domingos – Aos domingos, de 5 a 26 de janeiro, além dos atendimentos básicos, também serão disponibilizadas ao público práticas integrativas e complementares à saúde (PICS), das 6h às 10h, para auxiliar no relaxamento e bem-estar das pessoas que visitarem o serviço.

Balanço de atendimentos no Réveillon – Durante a festa da virada de ano na Orla de Tambaú, das 19h da terça-feira (31) até às 7h da quarta-feira (1°), o Samu-JP registrou 32 atendimentos. Desse total, 27 pessoas foram atendidas no posto médico instalado no local e outras cinco necessitaram de remoção para atendimento em outros serviços. As principais causas de atendimento foram hipertensão, mal-estar, ferimento e excesso de álcool.