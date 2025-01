Famílias da PCD participam de passeio no Natal Iluminado em Campina Grande

Na noite de segunda-feira, 30, antevéspera de Ano Novo, cerca de 60 usuários da Unidade PCD no Aluízio Campos, participaram de um passeio no Natal Iluminado nos polos Açude Velho e no Parque Evaldo Cruz.

Um momento muito especial promovido pela Prefeitura de Campina Grande, através da Coordenação da Pessoa com Deficiência no município, para as famílias, já que algumas ainda não tinham tido a oportunidade de ver os detalhes da decoração que são um show à parte nos dois locais, nas festas de final de ano no município.

A primeira parada do ônibus de uma empresa da cidade, fretado exclusivamente para atender às famílias, foi no Açude Velho. Elas se dividiram em grupos para tirar fotos na árvore de Natal gigante, no túnel iluminado e visitaram a Casa do papai Noel, uma outra atração do polo, além de saborear as guloseimas que são vendidos nos quiosques espalhados no local.

A dona de casa, Uelma Lucena, 37 anos, que participa do curso de croché na Coordenação PCD do Aluízio Campos, conta que veio pela primeira vez conhecer o ‘Natal Iluminado 2024’, e estava encantada com a decoração. “É uma oportunidade maravilhosa para todos nós, para não só passear com a família e amigos, como para vivenciar o espírito natalino que une todos nós. Estou muito feliz com o nosso passeio”, disse a mulher.

Quem também estava radiante com o passeio, era Elisangela Maria da Conceição, 45 anos, mãe de três filhos de 4, 7 e 14 anos. O caçula, autista, é também acompanhado pelo serviço. “Vim com meus três filhos e aproveitei a oportunidade, pois de outra forma não teria condições de vir, especialmente, em virtude dos cuidados com os filhos. Muito grata à Prefeitura por nos proporcionar esse momento tão especial, obrigado!”, disse a mãe atípica.

“Do total de 60 pessoas, 20 delas ainda não haviam vindo conhecer de perto o Natal Iluminado. Pelo quarto ano consecutivo, estamos conseguindo proporcionar esse passeio para essas famílias, pois muitas não tem condições financeiras nem de sair de casa, e estão tendo a oportunidade de ver de perto todo esse lindo cenário do Natal Iluminado, viver esse momento junto com as suas famílias. É imensurável saber que estamos promovendo a sociabilidade para eles, fazendo com que não se sintam isolados”, disse a coordenadora PCD, Edna Silva.

“A gente acaba mostrando para essas famílias atípicas que elas não estão sozinhas, que a Prefeitura de Campina Grande, através da Coordenação PCD, tem um olhar todo especial para elas e estamos todos felizes. Feliz Ano Novo pra todos!”, concluiu a coordenadora.