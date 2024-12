João Pessoa terá mudanças nos horários de funcionamento durante o Réveillon 2025

Os horários de funcionamento do comércio e serviços em João Pessoa sofrerão alterações nos dias que antecedem e sucedem a virada do ano. Shoppings, bancos, transporte público e repartições públicas terão expedientes diferenciados, com funcionamento reduzido ou suspenso em alguns casos.

Shoppings

Na véspera do Réveillon, shoppings da capital paraibana funcionarão com horários especiais. O Manaíra e o Mangabeira Shopping abrem das 10h às 19h no dia 31 de dezembro. No feriado de 1º de janeiro, as operações serão restritas às praças de alimentação e áreas de lazer, das 12h às 22h.

O Shopping Tambiá funcionará das 9h às 18h no último dia do ano, com sessões de cinema disponíveis. No entanto, permanecerá fechado durante o feriado.

O Liv Mall também abre das 9h às 18h no dia 31, mas fechará no dia 1º, com exceção do restaurante Rock & Ribs, que atende das 12h às 22h30.

Outros centros comerciais, como o Mag Shopping, Pátio Altiplano e Parahyba Mall, seguem a mesma lógica, encerrando as atividades mais cedo na véspera e mantendo apenas os serviços essenciais ou de lazer no feriado.

Bancos

Os bancos funcionam normalmente até o dia 30 de dezembro. Não haverá expediente bancário nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com retorno das atividades a partir do dia 2.

Transporte Público

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) anunciou reforço nas linhas de ônibus 116, 507, 510, 1500, 5100, 5600 e 5605 no dia 31. Além disso, ônibus extras serão disponibilizados após a virada para atender a população que acompanhará o Réveillon no Busto de Tamandaré. No feriado, a operação seguirá o cronograma de domingo, com 50 linhas em circulação.

Comércio

As lojas do comércio funcionarão normalmente no dia 31 de dezembro, segundo o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa. No dia 1º de janeiro, o comércio permanecerá fechado.

VLTs

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informa que os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) funcionarão em horários especiais no dia 31 de dezembro. No feriado de 1º de janeiro, não haverá circulação.

Repartições Públicas

As repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com funcionamento apenas de serviços essenciais.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) atuará em regime de plantão até o dia 6 de janeiro de 2025, garantindo atendimento apenas para casos emergenciais.

Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica)

A Bica funcionará até às 14h no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, o parque estará fechado.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O funcionamento normal será retomado no dia 2 de janeiro.

A programação especial de fim de ano reflete a preparação do comércio e serviços da capital para receber o novo ano, garantindo lazer e serviços essenciais para a população.