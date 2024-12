No último dia do ano, o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande (Sesuma), Sargento Neto, concedeu entrevista à Rádio Caturité FM, em que fez um balanço de sua gestão, destacou as principais ações realizadas pela pasta e agradeceu pela oportunidade de contribuir com a cidade.

Durante a conversa, Neto reforçou que a Sesuma vai além da limpeza urbana, desempenhando papéis fundamentais em diferentes áreas. “Algumas pessoas têm uma visão que a Sesuma é só recolher lixo, que na verdade não é. A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente tem um papel fundamental, que é zelar, cuidar, fiscalizar e também trabalhar com o meio ambiente”, destacou.

Ele mencionou ações estruturais, como a recuperação de vias, canteiros centrais, praças e avenidas, além de projetos ambientais, como o Programa Minha Árvore, que já gerencia cerca de 130 mil árvores na cidade. “É somente a nossa Secretaria que tem autonomia para realizar podas e retiradas de árvores. Para tudo isso, existe uma compensação ambiental, e é um trabalho dinâmico que tem como foco preservar e melhorar a qualidade de vida dos campinenses”, explicou.

Valorização dos profissionais

Sargento Neto também pontuou a importância de humanizar o trabalho da equipe da Sesuma, especialmente dos garis, que, segundo ele, muitas vezes são ‘invisibilizados’ pela sociedade. “Procuro estar mais próximo deles, porque muitas vezes não são vistos. Para mim, essa experiência é gratificante. É cuidar da cidade que amo e que defendo até os últimos dias da minha vida”, afirmou emocionado.

Desafios e próximos passos

O secretário ainda comentou sobre os desafios enfrentados pela Sesuma, como a manutenção de terrenos baldios. Ele anunciou a implementação de placas de advertência com multas de até R$ 8 mil para conscientizar a população e inibir o descarte irregular de lixo. “Temos cerca de mil pontos de terrenos baldios onde sempre estamos realizando coletas. Estamos fixando placas nesses locais para tentar conscientizar a população de não agredir tanto o meio ambiente e deixar nossa cidade mais limpa”, explicou.

Por fim, Sargento Neto ressaltou a gratidão pela confiança do prefeito Bruno Cunha Lima e comentou que, mesmo diante de possíveis mudanças futuras, segue dedicado ao trabalho pela cidade. “Hoje, no último dia do ano, a palavra é gratidão. Deixo à vontade a decisão do prefeito sobre a continuidade ou não desse ciclo, mas continuo comprometido com Campina Grande e com o bem-estar da nossa população”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline