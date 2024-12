Superintendente do DNIT afirma que pontes no interior da Paraíba estão sob serviços de manutenção

.

O superintendente do DNIT , Antônio Monteiro afirmou que todas as pontes, passarelas e

viadutos da Paraíba estão sendo vistoriadas e negou que a ponte que fica localizada na BR 101, sob um trecho do Rio Paraíba, não está em vias de cair como foi denunciado nas redes sociais de que estaria em precárias condições e poderia cair como ocorreu, recentemente, com uma ponte no interior do estado do Maranhão.

“No caso específico dessa que foi denunciada, há um problema de erosão natural que vai

acontecendo com o tempo, mas ela não tem risco nenhum. Não tem possibilidade, só se ela

for dinamitada. Agora, nós já mandamos uma equipe em campo, nós já estamos

providenciando as medidas inerentes a isso”, disse Monteiro rebatendo a denúncia.

Segundo o superintendente, a partir de janeiro, as empresas vão iniciar os serviços de manutenção novamente, uma vez que , esse tipo de serviço já atingiu um índice de 80% das pontes existentes na Paraíba. Ele revelou ainda que há um relatório de 2020, que dizia que havia alguns pontos críticos no estado, mas já foram feitas as reparações.

Contudo, revelou ainda que o DNIT vai derrubar a Ponte da Piaba, localizada na BR 104, que liga a cidade de Remígio a Barra de Santa Rosa, mas o superintendente garantiu que não há riscos porque a ponte já está interditada e há um desvio com asfalto.

“Ninguém passa por cima dessa ponte e vamos construir uma nova”, destacou.

Outra ponte em vias de reparos, conforme Monteiro, é a de Piancó, que não há risco, mas é

estreita e será alargada.

“De forma que não há prejuízo nenhum e ainda passam veículos por lá, mas o projeto será concluído agora em Janeiro, mas risco não existe “, garantiu.

Ainda estão sob supervisão as Pontes de Patu e Cajá, que apresentaram um risco preliminar conforme o relatório, mas já foram tomadas todas as providências e estão sendo licitadas.

“Nós optamos por começar no dia 6 de janeiro com a derrubada somente dessa da BR 104” , ratificou Monteiro.