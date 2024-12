A Prefeitura de Campina Grande efetua nesta segunda-feira, 30, o pagamento antecipado dos servidores municipais efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas.

No total, com as folhas de novembro, 13° e agora dezembro, a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima já injetou mais de R$ 180 milhões na economia de Campina Grande e região, de acordo com a Secretaria de Finanças do Município.

Como já planejado dentro do Calendário Anual dos Servidores e vem sendo cumprido ao longo da atual gestão municipal, os contratados receberão os salários até o próximo dia 10 de janeiro.