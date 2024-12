Senador amplia recursos na saúde em Campina Grande

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) garantiu nesta segunda-feira (30) uma excelente notícia para Campina Grande e demais cidades da região.

Ele conquistou mais uma ampliação em R$ 30 milhões no teto financeiro dos recursos destinados pelo Governo Federal à Saúde de Campina Grande e às cidades que regulam com Campina, para média e alta complexidade.

No mês de junho último, através de uma articulação de Veneziano junto ao Governo Federal, ele já havia conseguido uma ampliação de R$ 17 milhões. Com os R$ 30 milhões conseguidos agora, Veneziano garantiu uma ampliação de R$ 47 milhões nos investimentos em saúde para Campina Grande e demais municípios que fazem regulação de atendimento com Campina.

“Fechamos o ano com mais uma extraordinária notícia para Campina Grande e cidades do Compartimento da Borborema: através de uma articulação do nosso mandato junto ao Ministério da Saúde e, também, diretamente ao próprio presidente Lula, conseguimos ampliar em mais R$ 30 milhões o teto da Saúde para Campina e região, o que, aliados aos R$ 17 milhões que já havíamos conseguido em junho, significará quase R$ 50 milhões a mais em investimento para a Saúde de Campina e demais cidad es da região que regulam com a nossa cidade. Seguiremos sempre atuando em favor do bem estar dos paraibanos…”, disse Veneziano, ao divulgar a notícia através de vídeo postado em suas redes sociais.

Veneziano conseguiu quase R$ 50 milhões a mais – Com esta nova ampliação, o montante anual destinado pelo Ministério da Saúde a Campina Grande, que em junho havia passado de R$ 161 milhões para 178 milhões, agora chegará a R$ 208 milhões.

O aumento veio após uma articula&cce dil;ão de Veneziano junto ao Ministério da Saúde, sobretudo em permanentes contatos com a Ministra Nísia Trindade e outros membros da pasta; ao ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais da Presidência da República; e a própria interlocução pessoal de Veneziano com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

A Portaria GM/MS 6.393, confirmando a ampliação dos recursos para Campina Grande, já está publicada no Diário Oficial da União – DOU.

“Isso significa dizer que nós poderemos produzir serviços que são prestados, que são regulados pelos municípios, a partir de Campina Grande, tendo um teto ampliado a ser cumprido e transferido pelo Ministério da Saúde. Estou muito feliz, porque foram ações e interlocuções nossas, no Senado Federal, com o secretário Dunga Júnior (Sec retário Municipal de Saúde de Campina Grande), com a ministra Nísia, com o ministro Padilha, como o presidente Lula, que permitem que nós, mais uma vez, ampliemos esse teto, que vai beneficiar nossa Campina Grande e a todos os demais municípios que regulam com a nossa cidade”, disse Veneziano.