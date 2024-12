Saúde de João Pessoa alerta para possíveis golpes usando o nome do CNES

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) chama a atenção dos estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos, conveniados ou privados, para possíveis golpes ou fraudes que podem ocorrer através de cobranças indevidas usando o nome do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

“Tomamos conhecimento da utilização do nome do nosso departamento CNES em contatos via telefone e ou WhatsApp para cobrança através de boletos ou via pix pelos serviços de cadastros e atualizações dos dados. Ressaltamos que não solicitamos e nem fornecemos nenhum dado da nossa base para esses fins e não há custos financeiros para os serviços oferecidos pelo setor CNES.

Qualquer dúvida pedimos que entrem contato pelos canais: cnesmunicipaljoaopessoaparaiba@hotmail.com ou ainda pelo WhatsApp (83) 98764-3057”, destacou Patrícia Oliveira, Gestora de Base do CNES no município de João Pessoa.

O principal objetivo do CNES é cadastrar todos os estabelecimentos de saúde: públicos, conveniados e privados, seja pessoa física ou jurídica, que realizam qualquer tipo de serviço de Atenção à Saúde no âmbito do território nacional. Esta ação visa propiciar ao gestor público ou privado, de forma simples o conhecimento real de sua rede assistencial, bem como sua capacidade instalada, tornando-se uma ferramenta de apoio para a tomada de decisão e planejamento de ações, baseada na visibilidade do mapeamento assistencial de saúde de seu território.

Orientações – O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde orienta a todos que que não mantém nenhum pedido para solicitar quaisquer informações particulares e alerta para os gestores desses estabelecimentos a não passarem qualquer informação e, se possível, ignorarem o contato recebido. Em caso de dúvidas, a comunicação com o CNES pode ser efetivada também através do e-mail cnes@saude.gov.br.