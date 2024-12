Saiba detalhes da programação de Réveillon em Campina Grande

Dando continuidade à tradição, a cidade Rainha da Borborema sediará mais um Réveillon histórico no Largo do Açude Velho. A festa, realizada pela Prefeitura de Campina Grande, terá início a partir das 19h deste dia 31 e seguirá até a madrugada de 1º de janeiro de 2025. A animação está garantida com uma programação diversificada, planejada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), contando com nomes já conhecidos do grande público, como a banda Cana Baiana e a cantora Sâmya Maia (foto).

Abrindo a noite com muita música, a partir das 19h, a banda campinense Cana Baiana, que conta com um repertório repleto de grandes clássicos do Axé Music, promete um verdadeiro esquenta digno das maiores micaretas do país.

A programação segue, a partir das 21h, com o cantor pessoense Felipe Alcântara. O repertório do músico passará por letras muito conhecidas do nosso forró, além de sucessos de composição própria. Felipe é ex-integrante da banda Os Gonzagas, que já participou do Superstar, da Rede Globo, e integrou trilha sonora de novela da casa.

Para receber 2025 da melhor forma, o show da virada, que se inicia às 23h, ficará por conta da cantora Sâmya Maia. Conhecida nacionalmente, em especial no coração dos nordestinos, por ter integrado a banda Magníficos, a cantora e apresentadora tem em sua trajetória artística, de mais de 20 anos, muitos clássicos do forró interpretados por sua voz, a exemplo de “Chamego Ou Xaveco?” e “Essa Paixão Virou Chiclete”.

Quem finaliza a madrugada do primeiro dia do ano é o cantor, compositor e conterrâneo, Fabiano Guimarães, filho do Poeta Francinaldo. Sucesso por onde passa, Fabiano preparou um repertório que une do forró tradicional aos hits das paradas atuais.

Ainda na programação, o público presente vai vibrar com uma queima de fogos, executada pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE). O show pirotécnico deste ano reserva novidades que serão reveladas em breve.