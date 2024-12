Funcionamento de serviços e comércios em Campina Grande durante o Réveillon 2025

Nos dias que antecedem a virada do ano para 2025, o funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos em Campina Grande sofrerá alterações. Na véspera do Réveillon, terça-feira (31), muitas lojas, shoppings e outros setores terão horários especiais. Já no feriado de 1º de janeiro, apenas serviços essenciais e algumas praças de alimentação estarão operando.

Shoppings

Os principais shoppings da cidade terão horários reduzidos no dia 31 de dezembro. O Partage Shopping abrirá das 10h às 16h, enquanto o Shopping Luíza Motta e o Cirne Center funcionarão das 9h às 18h. O Design Mall acompanhará o horário do Partage, encerrando as atividades também às 16h. Já o Shopping Edson Diniz estará aberto das 8h às 18h.

No dia 1º de janeiro, apenas a praça de alimentação do Partage Shopping estará em funcionamento. Os demais shoppings – Luíza Motta, Cirne Center, Design Mall e Edson Diniz – estarão fechados.

Bancos

O último dia de expediente bancário presencial será na segunda-feira (30), com funcionamento normal. Na terça-feira (31) e no feriado de 1º de janeiro, as agências estarão fechadas, sem realização de operações bancárias ou compensações.

Comércio

O comércio em Campina Grande terá autonomia para abrir ou não nos dias 30 e 31 de dezembro. Já no feriado de 1º de janeiro, todos os estabelecimentos comerciais estarão fechados, conforme determinação do Sindicato do Comércio Varejista.

Repartições Públicas

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, as repartições públicas municipais e estaduais estarão fechadas. Apenas os serviços essenciais, como saúde e segurança, continuarão operando.

Transporte Público

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) informou que, no dia 31, os ônibus urbanos circularão das 5h às 22h30. No feriado de 1º de janeiro, a frota seguirá o horário de domingo, operando de forma reduzida das 6h às 22h, com saídas do Terminal de Integração.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) está em regime de plantão até o dia 6 de janeiro de 2025, atendendo apenas casos urgentes.

Correios

As agências dos Correios não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira (2).

Coleta de Lixo

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) anunciou que não haverá coleta de lixo no dia 1º de janeiro. O serviço voltará ao normal no dia 2 para as áreas com coletas regulares às segundas, quartas e sextas-feiras