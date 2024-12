Feriado: coleta de lixo será alterada em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) informa à população que nesta quarta-feira, 1º de janeiro, não haverá a coleta domiciliar de resíduos sólidos.

Sempre no primeiro dia do ano a empresa terceirizada, que realiza o serviço de coleta, costuma dispensar todos os funcionários para a Confraternização Universal. Para as áreas onde as coletas são realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, os trabalhos serão retomados na quinta-feira, 02 de janeiro.

O secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, deputado Sargento Neto, informa que a logística será idêntica à mantida na véspera do Natal, começando mais cedo nos bairros atendidos às terças, quintas-feiras e aos sábados.

Durante todo o ano, o serviço de coleta é suspenso em apenas três dias: na Sexta-Feira Santa, no Dia de Natal e no dia 1º de Janeiro.

“É importante que a população fique atenta. A partir de 4h do dia 31, terça-feira, nossas equipes já estarão nas ruas para a coleta diurna. E a partir das 14h para a coleta noturna, que deve ser concluída por volta das 22h. No dia 01 de janeiro não coloque o lixo nas calçadas ou terrenos baldios. Acondicione o lixo em sacos e só coloque para a coleta na quinta-feira, evitando transtornos”, solicitou o secretário

Por conta das festividades da noite de Réveillon e Natal Iluminado, equipes estão trabalhando em três turnos, como ocorre durante o Maior São João do Mundo, para que todos os espaços reservados aos eventos permaneçam limpos durante o dia e à noite.

No Parque do Açude Velho, Parque Evaldo Cruz e Parque do Povo, onde as festividades se concentram, foram instaladas papeleiras, tambores e containers de lixo, para que os visitantes e comerciantes evitem o descarte ilegal dos resíduos.

O Departamento de Limpeza da Sesuma manterá os plantões de varrição, limpeza de terrenos baldios, canais, galerias e lixos de pontos com seus próprios funcionários.

Feira Central

A Feira Central de Campina Grande e as feiras dos bairros funcionarão normalmente nesta terça-feira, dia 31, e serão suspensas dia primeiro de janeiro.