Feriado: atendimentos do CadÚnico são suspensos em João Pessoa

Os atendimentos do CadÚnico, responsáveis pela inclusão das famílias de baixa renda em programas de assistência social e redistribuição de renda, ficam suspensos apenas nesta terça-feira (31) e quarta-feira (1º), assim como outros serviços da Prefeitura de João Pessoa que seguem o ponto facultativo e feriado do final de ano.

Os atendimentos serão normalizados na quinta-feira (2), na sede do CadÚnico, na Rua Braz Florentino, número 138, no Centro. Em frente à Praça Barão do Rio Branco. Assim como os atendimentos realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que também têm acesso ao sistema do Bolsa Família, localizados em diversos bairros da Capital.

De acordo com a coordenadora do serviço, Margô Galvão, os atendimentos retornam normalmente em 2025, apenas serão realizadas atualizações internas no sistema do CadÚnico.

“Em 2025 teremos um momento de transição, entre o sistema da Caixa Econômica Federal, usado atualmente, para o sistema da Dataprev, que até então era usado apenas para consulta. Essa mudança está prevista para o final de março, e vem para diminuir as fraudes nos cadastros, relacionadas a renda e a escolaridade informada pelos usuários. Teremos acesso automático a essas informações”, informou.

Informações – Os atendimentos realizados nos Cras fazem parte da descentralização do serviço do CadÚnico, para melhor atender os moradores de cada bairro. Para facilitar o acesso, basta verificar o Cras de cada região e agendar o atendimento, no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/centro-de-referencia-de-assistencia-social-cras/