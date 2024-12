A gerência de transportes de Campina Grande divulgou nesta segunda-feira (30) as alterações na operação dos ônibus urbanos da cidade para o dia 31 de dezembro. Em decorrência do ponto facultativo decretado pelos órgãos federais, estaduais e municipais, e das férias acadêmicas das universidades, o esquema especial tem como objetivo adequar a frota à demanda reduzida.

De acordo com a gerente de transportes da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Aracy Brasil, a operação seguirá o horário de sábado, com algumas linhas extras para atender às necessidades da população.

“Neste dia 31 de dezembro, até a espera de Ano Novo, estaremos fazendo algumas pequenas alterações na frota de ônibus urbana de Campina Grande, diante das informações de que os órgãos federais, estaduais e municipais estarão com ponto facultativo. Também as universidades estão em férias ou suspensas tanto para funcionários como também para os estudantes. Então, achamos por bem colocar a frota de sábado. No entanto, sabemos que algumas linhas não circulam no dia de sábado, mas irão circular, como a linha 100, que atende o Alto Branco, a linha 003, que atende Nova Brasília e Belo Monte, e a linha 004A, que atende o Itararé”, explicou Aracy.

Ela também destacou que a Unifacisa funcionará apenas até as 14h, e o restante das linhas seguirá o esquema de sábado. A gerente reforçou a importância do contato com a STTP em caso de dúvidas. “Qualquer dúvida que tiverem, por gentileza, entrem em contato pelo WhatsApp da STTP: 3341-1517”, finalizou.