Bica tem horário diferenciado na véspera de Ano Novo em João Pessoa

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), funcionará com horário diferenciado nesta terça-feira (31), fechando os portões às 14h, três horas mais cedo do que o normal. No primeiro dia de 2025 não abrirá, voltando à normalidade na quinta-feira (2), das 8h às 17h, segundo informou a diretora, Millena Simões.

O Parque é uma das áreas verdes mais visitadas pela população de João Pessoa e Região Metropolitana, com 26,8 hectares, além de ser parada obrigatória para quem visita à cidade durante as diferentes estações do ano.

Férias de janeiro- A diretora disse ainda que está ultimando os detalhes da programação especial das férias de janeiro, com previsão para começar no próximo dia 6. “Estamos fazendo os ajustes finais para receber o público com diversas brincadeiras para as crianças e acompanhantes”, informou.

Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa, o Parque vem se destacando como um espaço que atende e recupera animais vítimas do tráfico, resgates e maus-tratos. A abertura ao público para visitação é de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada até às 16h. A taxa de acesso custa R$ 3,00. Crianças até 7 anos não pagam, nem idosos acima de 65 anos.

“Lembrando que não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas, bexigas e balões de festas, aparelhos sonoros, como caixas de som ou instrumentos musicais e nem animais domésticos, como cães e gatos, exceto cão-guia”, acrescentou Millena Simões.

Reserva Biosfera da Mata Atlântica – Em fevereiro de 2022, o Parque Arruda Câmara conquistou o título de Posto Avançado da Reserva Biosfera da Mata Atlântica e passou a ser reconhecido como uma instituição que desenvolve projetos de preservação e recuperação do bioma Mata Atlântica, que envolvem pesquisa e educação ambiental, contribuindo para a conservação da biodiversidade, pesquisa e promoção do desenvolvimento sustentável e educação ambiental.

Serviço – O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Roger. Mais informações 3218-9710.