Trânsito próximo ao Açude Velho vai mudar provisoriamente; saiba detalhes

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), vai realizar interdições de vias nas imediações do Açude Velho, em virtude da montagem do palco, na rua Paulo de Frontin, onde vão acontecer os shows do Réveillon.

A montagem do palco começa na tarde deste sábado, 28, quando a autarquia de trânsito realizará uma operação para controlar o fluxo de veículos, uma vez que, quem estiver transitando na Paulo de Frontin terá que, obrigatoriamente, convergir à esquerda, na rua José Dantas de Aguiar, na lateral do Sesc Açude Velho.

Além disso, serão feitas interdições nas ruas Vereador José Targino (lateral do Parque da Criança) e Antônio Guedes de Andrade (rua do antigo Ceduc da UEPB). Serão permitidas as passagens de veículos de moradores das vias, dos comerciantes do Natal Iluminado e das pessoas que estejam indo ou voltando da Missa, no São Vicente de Paulo.

A STTP orienta os condutores a utilizarem as Avenidas Canal e Vigário Calixto para acessar a rua Paulo de Frontin novamente, via rotatória do INSS.

Noite de Réveillon

A STTP planeja uma grande operação de trânsito para a noite de virada do ano, às margens do Açude Velho. Os Agentes de Trânsito realizarão interdições nas vias que dão acesso ao evento e também no polo do Parque Evaldo Cruz.

Com viaturas do tipo automóvel e motocicletas, os profissionais atuarão para garantir segurança viária e fluidez no tráfego para aqueles que pretenderem aproveitar a festa no Açude Velho.