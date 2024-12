Saiba quem ganhou o sorteio da campanha de prêmios da CDL de Campina Grande

Na manhã deste sábado (28), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL – CG) promoveu o aguardado sorteio da campanha Natal Premiado CDL 2024. O evento aconteceu no Calçadão da Cardoso Vieira, em frente à Casa do Papai Noel, e reuniu centenas de pessoas que acompanharam com expectativa o anúncio dos ganhadores.

O sorteio teve início às 10 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da CDL no Youtube, e distribuiu prêmios que incluíram dois smartphones, três motos Avelloz e, como destaque principal, um lote no condomínio Ecoville Residence, da construtora Andrade Marinho LMF. O prêmio do lote gerou grande interesse entre os participantes, consolidando-se como o item mais aguardado do evento. Além disso, foram entregues R$ 10 mil em prêmios para os vendedores das lojas participantes da campanha.

A campanha Natal Premiado CDL 2024 chegou à sua 8ª edição, ocorrendo entre os dias 4 e 24 de dezembro. Durante esse período, mais de 400 lojas localizadas em bairros, no Centro e nos shoppings da cidade participaram da iniciativa. A estimativa é que mais de 1 milhão de cupons tenham sido distribuídos aos consumidores.

O evento contou com a presença de diretores da CDL, parceiros comerciais e autoridades locais, que prestigiaram o sorteio e reforçaram a importância da campanha para o comércio local.

Patrocínio

A campanha conta com o apoio de patrocinadores como o Governo do Estado, a Prefeitura de Campina Grande, CIELO, Cartões ELO, Realizza Motos, Sebrae, Banco do Nordeste, Fecomércio e Construtora Andrade Marinho.

Ganhadores Natal Premiado CDL

Smartphones Galaxy S23 FE

– Lucas Oliveira Guimarães

– Peterson Deyeleir Medeiros da Silva

Motos Avelloz 0km

– Renally Cristina Cardoso Lucas

– Emanoel de Morais Fragoso

– Janaina Andrade Gaião

Lote no Ecoville Residence

– Ana Cléia Dantas Pimenta

Vales-compras de R$ 1.000

– Ivan – Lojas Bugary

– Márcia – Restaurante Yeshua

– Vânia – Roda Gigante

– A identificar – Rede Compras

– A identificar – Casa Tudo

Vales-compras de R$ 5.000

– Ari – Casas Bahia