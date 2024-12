Prefeitura orienta população de João Pessoa a optar por fogos silenciosos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), reforça a importância de utilizar fogos de artifício silenciosos durante as comemorações de fim de ano e outros eventos festivos. A medida tem como objetivo proteger pessoas e animais que são sensíveis ao barulho causado pelos tradicionais fogos com estampido.

De acordo com especialistas, o som estridente dos fogos de artifício tradicionais pode causar grande desconforto em crianças, idosos e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de ser extremamente prejudicial para animais de estimação, como cães e gatos. O ruído elevado pode desencadear crises de ansiedade, estresse, pânico e, em casos extremos, até problemas de saúde mais graves.

“Os fogos de artifício silenciosos são uma alternativa mais segura e inclusiva para celebrar, respeitando o bem-estar de todos. É possível manter a beleza dos espetáculos pirotécnicos sem causar danos à saúde humana e animal”, destacou o secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira.

Os animais, especialmente cães e gatos, possuem uma audição mais apurada do que a dos seres humanos, o que os torna ainda mais vulneráveis aos impactos do barulho. Entre os sintomas mais comuns em animais expostos aos estampidos estão tremores, taquicardia, perda de orientação e, em casos extremos, fugas descontroladas que podem resultar em acidentes.

Festa de Réveillon – Mais uma vez, na festa da virada do ano, a Prefeitura de João Pessoa fará um show pirotécnico utilizando fogos de artifício silenciosos. Para a chegada de 2025, quem for às praias de Tambaú e Cabo Branco, poderá assistir ao espetáculo com duração de 8 minutos.

Responsabilidade compartilhada – Adotar fogos de artifício silenciosos é uma demonstração de empatia e respeito ao próximo, contribuindo para uma sociedade mais harmônica. A Prefeitura de João Pessoa está empenhada em promover a conscientização da população sobre o tema e reforça que pequenas mudanças de atitude podem gerar impactos positivos significativos.

Serviço – Para denúncias a Semam disponibiliza o telefone (83) 3218-9208, que funciona recebendo mensagens de texto, áudio e vídeos pelo WhatsApp e ainda o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.