Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba

A atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis – VCAN sobre o Nordeste do Brasil e sua localização, está contribuindo para a formação de nebulosidade sobre grande parte da Paraíba. No decorrer do dia o tempo deverá permanecer quente e abafado, podendo ocorrer chuvas passageiras e pontuais sobre áreas do Brejo e Litoral e, no final do dia, chuvas isoladas sobre pontos das regiões do Sertão e Alto Sertão.

*Aesa