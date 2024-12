A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, na noite desta quinta-feira (26), a solenidade de posse administrativa dos eleitos para comandar a Instituição no triênio 2022-2024. Além do presidente reeleito da OAB-PB, foram empossados os advogados e advogadas Janny Milanês (Vice-presidente), Diego Cabral (Secretário Geral), Ana Paula Albuquerque (Secretária-geral Adjunta) e Jullyanna Viegas (Tesoureira).

O evento aconteceu no auditório da nova sede da OAB-PB, localizada no bairro do Altiplano, em João Pessoa, e reuniu centenas de advogados e a sociedade em geral. A posse administrativa tem a finalidade de constituir um documento para garantir os poderes legais para que a nova diretoria possa exercer suas funções a partir de 1º de janeiro.

Além da Diretoria da OAB-PB, foram eleitos na mesma chapa para a Caixa de Assistência dos Advogados: Rodrigo Farias (presidente), Larrisa Bonates (vice-presidente), Alberto Evaristo (secretário-geral), Elibia Afonso (secretária-geral adjunta) e André Cabral (tesoureiro).

A representação junto ao Conselho Federal ficará a cargo dos conselheiros: Carlos Fábio Ismael, Jairo Oliveira, Marina Cunha Lima, Michele Ramalho Cardoso, Renata Mangueira e Rinaldo Mouzalas.

O presidente reeleito, Harrison Targino, afirmou que o momento marca mais um capítulo na vitoriosa história da OAB-PB, reforçando ainda mais o compromisso com a advocacia paraibana e com a defesa das prerrogativas, da justiça social, da ética, dos direitos da sociedade e do estado democrático de direito.

“A nossa diretoria é absolutamente comprometida com a advocacia. Espero que possamos unir esforços em favor da advocacia. Só unidos nós pudemos cada vez mais construir uma OAB firme e forte”, afirmou.

Harrison lembrou da luta da atual gestão pela valorização da advocacia, citando a ampliação da abertura de vaga para desembargador do TJPB pelo Quinto Constitucional. “Se não fosse nosso brado a vaga da advocacia não existiria. E melhor conseguimos formar uma lista com paridade de gênero e pela primeira vez o Tribunal d Justiça da Paraíba tem uma desembargadora oriunda do Quinto Constitucional. Isso prova que na nossa gestão as mulheres advogadas, que são maioria nos cargos e diretorias, têm realmente representação”, disse.

“Termino agradecendo a Deus, acima de qualquer coisa. Agradeço também o todos vocês, meus colegas do movimento 11, que sabem que a OAB não tem dono, que presidência da OAB não é profissão. Mas, quero agradecer especialmente aos companheiros de jornada, da atual gestão: Rodrigo Farias e Larissa Bonates, que estiveram sempre juntos comigo. É uma alegria estar ao lado de Rodrigo e Larissa. Muito obrigado a vocês. Enfim, muito obrigado a todos e a todas e que Deus possa iluminar nossa jornada no ano que se avizinha”, acrescentou.

Já o secretário-geral da OAB-PB e futuro presidente da CAA-PB, Rodrigo Farias, afirmou que foram três anos desafiadores na atual gestão, mas sente muito orgulho do que foi feito, sobretudo a concretização da construção da nova sede.

“Muitos não acreditaram, mas ela está aqui. Também me orgulho pelo resgate do protagonismo da OAB, da gestão que trouxe a paridade para o Quinto Constitucional. Da gestão transparente, eficiente e ágil, sobretudo da Primeira Câmara, que tem índices de produtividade reconhecidos nacionalmente. Enfim, me orgulho profundamente da nossa gestão, que teve coragem para defender as minorias, os direitos humanos, a igualdade de gênero e o estado democrático de direito. Fizemos muito, mas temos muito mais a fazer pela frente”, concluiu.

Confira abaixo a relação de todos os empossados:

DIRETORIA

PRESIDENTE: HARRISON ALEXANDRE TARGINO

VICE-PRESIDENTE: JANNYLEYDE DA SILVA MILANÊS

SECRETÁRIO-GERAL: DIEGO CABRAL MIRANDA

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: ANA PAULA CORREIA DE ALBUQUERQUE DA COSTA

DIRETORA TESOUREIRA: JULLYANNA KARLA VIEGAS ALBINO APOLINÁRIO

CAA-PB

PRESIDENTE: RODRIGO NOBREGA FARIAS, OAB/PB 10220

VICE-PRESIDENTE: LARISSA DE AZEVEDO BONATES SOUTO, OAB/PB 17285

SECRETÁRIO-GERAL:JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, OAB/PB 10248

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO, OAB/PB 12587

DIRETOR TESOUREIRO): ANDRE LUIZ CAVALCANTI CABRAL, OAB/PB 11195

CONSELHO FEDERAL

TITULARES

CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA, OAB/PB 7776

MICHELLE RAMALHO CARDOSO, OAB/PB 18260-A

JAIRO OLIVEIRA SOUZA, OAB/PB 4143

SUPLENTES

MARINA LACERDA CUNHA LIMA, OAB/PB 15769

RENATA TORRES MANGUEIRA, OAB/PB 15542

RINALDO MOUZALAS, OAB/PB 11.589

CONSELHO SECCIONAL

TITULARES

ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA, OAB/PB 17984

ALBERTO JORGE DE FRANCA PEREIRA, OAB/PB 10891

ANA FLAVIA VELLOSO BORGES P MACEDO, OAB/PB 25593

ANA KATTARINA BARGETZI NÓBREGA, OAB/PB 12596

ANDRE LEANDRO DE CARVALHO LEMES, OAB/PB 15000

ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, OAB/PB 10492

ARTHUR ASFORA LACERDA, OAB/PB 18046

BRAULIO STEFERSON PATRICIO DE LIRA, OAB/PB 21749

CAIO CHAVES ALVES PESSOA, OAB/PB 19865

DANIELLE ALVES LUCENA LIMA, OAB/PB 16261

EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, OAB/PB 13523

FERNANDO ALBUQUERQUE DOUETTES ARAUJO, OAB/PB 14587

FRANCISCA LOPES LEITE DUARTE, OAB/PB 10018

FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II, OAB/PB 9464

GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA, OAB/PB 4332

GUSTAVO DO NASCIMENTO LEITE, OAB/PB 27977

HÉRLESON SARILAN ANACLETO DE ALMEIDA, OAB/PB 16732

IVAMBERTO CARVALHO DE ARAÚJO, OAB/PB 8200

JAILMA ALVES DE SOUSA, OAB/PB 15108

JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO, OAB/PB 8621

JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA 17. 10914

KARLA GABRIELA SOUSA LEITE, OAB/PB 11755

LIDIA DAMAYANTH ARRUDA ALMEIDA, OAB/PB 26193

LUIZ GUSTAVO SILVA MOREIRA, OAB/PB 16825

MANFRINI ANDRADE DE ARAÚJO, OAB/PB 12533

MANOEL ARNÓBIO DE SOUSA, OAB/PB 10857

MARCOS ANTONIO CHAVES NETO, OAB/PB 5729

MARIANA MEDEIROS TARGINO BOTTO, OAB/PB 18.876

MAURICIO LUCENA BRITO, OAB/PB 11052

NADJA PALITOT DIOGENES PEREIRA, OAB/PB 2316

PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA, OAB/PB 22521

PÁRIS CHAVES TEIXEIRA, OAB/PB 27.059

PAULO RODRIGUES DA ROCHA, OAB/PB 2812

PAULO VITOR BRAGA SOUTO, OAB/PB 15797

RONNY CHARLES LOPES DE TORRES, OAB/PB 10479

ROSSANA BITENCOURT DANTAS, OAB/PB 12419

THICIANE CARNEIRO SANTA CRUZ SOUZA, OAB/PB 20033

VENÂNCIO VIANA DE MEDEIROS NETO, OAB/PB 13872

VICTOR LUIZ DE FREITAS SOUZA BARRETO, OAB/PB 19773

VIRGÍNIA CABRAL TOSCANO BORGES DE ABREU, OAB/PB 18961

WILSON RIBEIRO DE MORAIS NETO, OAB/PB 15660

SUPLENTES

ADILIA DANIELLA NOBREGA FLOR, OAB/PB 17228

ALEX TAVEIRA DOS SANTOS, OAB/PB 20553

ANA MARIA RIBEIRO DE ARAGÃO, OAB/PB 19200

ANA MARIA SANTA ROSA MACEDO CORDEIRO, OAB/PB 16.322

ANA PRISCILA BOMFIM GUEDES, OAB/PB 20708

ANDRE GOMES DE SOUZA ALVES, OAB/PB 15912

BISMARCK DE LIMA DANTAS, OAB/PB 22874

CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA, OAB/PB 23661

CARLOS ALFREDO DE PAIVA JOHN, OAB/PB 20729

CERES RABELO MADUREIRA, OAB/PB 13.152

CHARLES LEANDRO OLIVEIRA NOIOLA, OAB/PB 21213

CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO, OAB/PB 20332

CRISTIANE SOARES CARNEIRO NERI, OAB/PB 24508

DANIEL ALLISON GOMES DA SILVA, OAB/PB 25.873

DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA, OAB/PB 18109

DANIELLA DUARTE TAVARES XAVIER, OAB/PB 23120

ERIKA PATRICIA SERAFIM FERREIRA BRUNS, OAB/PB 17881

FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES, OAB/PB 12037

FERNANDO PESSOA DE AQUINO FILHO, OAB/PB 27705

FREDDY HENRIQUE ARAÚJO QUIRINO, OAB/PB 20309

GERMANA LINS LOPES, OAB/PB 21150

GIORDANA COUTINHO MEIRA DE BRITO, OAB/PB 10975

HELEN CRISTINA TOMAZ PEREIRA, OAB/PB 23161

HELLYS CRISTINA ROCHA FRAZÃO, OAB/PB 23215

IASMIM ALVES FERREIRA DE CARVALHO, OAB/PB 25805

INGRID GADELHA DE ANDRADE NEVES, OAB/PB 15488

ISABEL AMÉLIA DA SILVA LIMA, OAB/PB 20612

ISABELLE B FERNANDES, OAB/PB 27209

JOACIL FREIRE DA SILVA JÚNIOR, OAB/PB 22711

JOÃO LUIS FERNANDES NETO, OAB/PB 14937

JOÃO PAULO ESTRELA, OAB/PB 16449

KALLIOP SOUTO LIMA, OAB/PB 11479

KARLA JEANNE BRAZ FERREIRA, OAB/PB 24584

LARISSA DUARTE DE LUCENA, OAB/PB 25857

MARCELO LOURENÇO DE MENDONÇA, OAB/PB 23.219

MARIA DAS DORES DE SOUZA MACIEL, OAB/PB 28.007

MARIA IDILEIDE ARAUJO FERREIRA DIAS, OAB/PB 10443

MAYARA ARAÚJO DOS SANTOS, OAB/PB 16377

MYLENA DA SILVA VIEIRA, OAB/PB 27013

NATHALIA KESSIA DE SOUZA MELO, OAB/PB 26841

PALOMA BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA, OAB/PB 17830

PATRICIA DANIELLE DE MELO APOLINARIO, OAB/PB 15319-B

RAYANNE AVERSARI CÂMARA, OAB/PB 21282

RUI BARBOZA DA SILVA JÚNIOR, OAB/PB 27600

THEMYS THATYANNE PORDEUS VASCONCELOS COSTA, OAB/PB 28236

VANESKA DAYANE CARVALHO MELO, OAB/PB 27141