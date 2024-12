A Paraíba está sendo divulgada internacionalmente através do projeto Vitrine Visit Brasil, organizado pela Embratur em parceria com o Sebrae.

Os roteiros “Encantos do Rio Paraíba, entre as cidades de Cabedelo e Santa Rita, e a “Rota dos Potiguaras”, que passa por Baía da Traição, Mataraca, Marcação e Rio Tinto, ambos no litoral norte, foram os escolhidos para o projeto de divulgação no exterior.

O objetivo do projeto da Embratur é promover as vivências mais autênticas em 30 destinos estratégicos e diferenciados do país, atraindo turistas estrangeiros para experiências marcantes nessas localidades, unindo atrativos da natureza e também as identidades das comunidades que fazem parte dos passeios.

A construção desse projeto contou com o apoio do Sebrae Nacional, pois 70% das atividades ofertadas nas vivências aos turistas são realizadas por donos de pequenos negócios. Tudo realizado através do de Agentes de Roteiros Turísticos (ART) da instituição.

“A participação do Sebrae é muito na formatação dos roteiros e no fortalecimento da governança. Para isso, a gente atende ao programa ART que é do sistema Sebrae e está fazendo uma verdadeira revolução silenciosa nos estados, trazendo novas rotas e roteiros turísticos no Brasil”, comentou a gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim.

Com o projeto Vitrine Visit Brasil, os empreendedores do turismo vão ofertar experiências mais qualificadas e terão a oportunidade de expandir a visibilidade no mercado internacional dos seus produtos e serviços.

Entre as iniciativas que a Embratur vai oferecer aos empreendedores dos roteiros selecionados está o apoio à comercialização e promoção dessas vivências como produção de conteúdos digitais, webinários e encontros de negócios, famtours, press trips, participação em feiras internacionais, ações de marketing digital e campanhas publicitárias. As ações serão desdobradas em várias etapas até o final de 2025.

“Foram roteiros que mostram a simplicidade do lugar, os saberes e fazeres da comunidade que foram escolhidos pela Embratur para estar em um catálogo para o mercado internacional”, acrescentou Regina Amorim.