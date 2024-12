Madalena Barros: “Diálogo com você”

Sempre podemos ter novos começos.

Há algum tempo, recebi o convite para participar de uma jornada espetacular no respeitado Paraibaonline, exercendo meu “To Do” jornalista abandonado há mais de 31 anos quando conheci o dinâmico e embriagante universo dos números na “Força de Vendas”, em uma empresa que na época era relativamente pequena e hoje figura entre as gigantes em cosméticos e cuidados pessoais do Brasil e do mundo.

Mas este é um assunto, que tem histórias empolgantes que ficam para outro momento, por ter muita inspiração, superação, resiliência, descobertas de talentos e vitórias incríveis para contar, do quão prazeroso é ver pessoas se desenvolvendo, se reinventando, talentos sendo descobertos em pessoas que não se enxergavam e que haviam desistido de si mesmas.

E aqui estou, bastante animada e extremamente empolgada em anunciar que começo hoje a escrever uma coluna semanal e isso me deixa com um velho e conhecido frio na barriga, trazendo de volta aquela vontade de trazer boas histórias e textos gostosos de ler. Espero poder alegrar, emocionar, arrancar sorrisos, trazer reflexões.

Como disse inicialmente, havia recebido convites anteriormente, mas só agora me sinto pronta para dividir o tempo entre números e letras, decidida a retomar e embarcar nessa nova aventura que é escrever, pois estava com muitas saudades de me debruçar sobre este objetivo que tanto me move.

O título da minha coluna será “Diálogo com Você”, e abordarei temas diversos a cada semana. Podem esperar um “mix” de entretenimento, empoderamento, humor, diversão e dicas para viver bem. Será uma surpresa a cada texto, e espero contar com a companhia de cada um para essa jornada divertida e enriquecedora.

Estou animada em poder compartilhar conhecimento e opiniões com vocês, mal podendo esperar para ler comentários e sugestões.

Nossa interação será fundamental para o sucesso dessa coluna, então já conto com a participação ativa de todos e me comprometo trazer conteúdos informativos e interessantes, buscando promover reflexões e debates saudáveis. Então, falem comigo!

Sintam-se à vontade para compartilhar suas opiniões e me acompanhar nessa nova e deliciosa aventura.

Agradeço desde já pela confiança e apoio, esperando que possamos aprender e nos divertir juntos nessa jornada.

Que comece nossa jornada a esta maravilhosa pedagogia!

*Madalena Barros, Jornalista, Pós-Graduada em Comunicação Educacional, Gerente de Negócios das marcas Natura e Avon.