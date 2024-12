Governo entrega casas do Programa Parceiros da Habitação no Cariri

O Governo da Paraíba, por meio da Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba (Cehap), entregou nessa quinta-feira (26) mais 48 casas do Programa Parceiros da Habitação nas cidades de Caraúbas, Sumé e Cabaceiras, na região do Cariri paraibano.

Em Caraúbas, foram entregues 20 unidades habitacionais construídas em parceria com a Fundação Miguel Batista e a Prefeitura Municipal, com investimentos de R$ 835.006,27, sendo R$ 635.006,27 de contrapartida do Governo da Paraíba, incluindo soluções de abastecimento de água e esgotamento sanitário e R$ 200.000,00 dos entes parceiros.

Já na cidade de Sumé, foram entregues mais 13 casas do conjunto habitacional que está sendo construído por meio do PPH também em parceria com Fundação Miguel Batista e a Prefeitura Municipal. Ao todo, são 56 unidades habitacionais e atualmente, com essas 13 novas moradias conclusas, encontram-se finalizadas e entregues 26 casas do empreendimento.

A última ação do dia foi na cidade de Cabaceiras, onde foram entregues as 15 primeiras unidades do conjunto habitacional de 50 casas que está sendo construído em parceria com a Associação dos Moradores do Olho D’Água do Capim e a Prefeitura Municipal. Este já é o terceiro projeto de parceria em Cabaceiras, que já recebeu em outras duas etapas 34 unidades habitacionais, totalizando assim 49 casas entregues de um total de 84 moradias destinadas ao município.

Todas as obras do PPH seguem o mesmo padrão de construção, com aproximadamente 44 m² de área compostas de sala, dois quartos, cozinha, área de serviço e banheiro. A presidente da Cehap, Emília Correia Lima, destacou o compromisso do Governo do Estado com o Programa. “Nós já estamos chegando na marca de 900 casas concluídas através desse programa e temos mais de 600 que já estão em fase de contratação, porque o governador João Azevêdo entende que habitação é prioridade e por isso estamos sempre buscando novas parcerias e ampliando o acesso da população à casa própria”, ressaltou.

Parceiros da Habitação – O programa PPH é uma iniciativa do Governo da Paraíba desenvolvida pela Cehap para estimular a construção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, instituindo parcerias do Estado com municípios, movimentos de moradia ou entidades sem fins lucrativos. Pelo programa, são atendidas, prioritariamente, as famílias com renda de até três salários mínimos, ou que se encontrem em áreas de risco ou insalubres.

O Estado participa com o auxílio econômico pré-estipulado, disponibiliza os projetos como assistência técnica, acompanhamento social e fiscalização da obra, podendo ofertar áreas para a implantação e colaborar com a infraestrutura.

Os parceiros participam do programa por meio da disponibilização de materiais, mão-de-obra ou repasse de recursos. Os beneficiários selecionados também participam como parceiros da iniciativa.