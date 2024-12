Veja o valor da nova tarifa do transporte público em Campina Grande

O Conselho Municipal de Transportes Públicos de Campina Grande (COMUTP) aprovou nesta quinta-feira, 26, um reajuste de 8,1% na tarifa pública do transporte público municipal. A passagem vai passar de R$ 4,30 para R$ 4,65, a partir de 02 de janeiro de 2025. O valor para os estudantes será de R$ 2,30.

O reajuste foi solicitado pelos Consórcios Santa Maria e Santa Verônica devido à entrada em vigor da Lei federal 14.973/2024, que estabelece um regime de transição para a reoneração da folha de pagamento, determinando que as empresas em todo país, em 2025, realizem contribuição previdenciária de 5% e de 0,8% a 3,6% (de forma gradativa) sobre o faturamento.

Além disso, há o aumento dos salários dos motoristas dos transportes públicos e o acumulado da inflação (de janeiro a novembro de 2024, por exemplo, já chega 4,87%, segundo o IPCA).

Vale destacar que, mesmo com o reajuste, Campina Grande continua a ter uma das tarifas de transporte público mais baixas do Brasil. Em comparação com cidades de porte semelhante no Nordeste, por exemplo, Petrolina cobra R$ 5,00; Caruaru, R$ 4,80; e Feira de Santana, R$ 4,90.

Destaca-se também o esforço da Prefeitura de Campina Grande para que o sistema tenha boa qualidade para a população, com a implementação do programa Tarifa Zero em 17 datas de 2024, registrando cerca de 700 mil passagens gratuitas nas catracas, e a renovação da frota (foram 32 novos ônibus somente em 2024, a maior renovação dos últimos dez anos).

A STTP também investe em tecnologias digitais para monitorar os ônibus, para que os horários sejam respeitados, e disponibiliza à população o aplicativo MobiCG objetivando que os usuários do sistema tenham acesso a linhas, rotas e horários em tempo real.