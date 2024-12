Senador viabiliza equipamentos para instituições de Campina Grande

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) viabilizou sete kits de equipamentos para beneficiar a Prefeitura de Campina Grande e três instituições de caridade da cidade.

Os kits foram viabilizados por Veneziano junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e entregues através da Secretaria Municipal de Assistência Social – Semas.

A entrega ocorreu nesta quinta-feira (26), aos representantes de cada instituição: Casa da Criança Dr. João Moura, Instituto São Vicente de Paulo e Lar da Sagrada Face.

Outros equipamentos serão utilizados pela Prefeitura de Campina Grande em seus equipamentos de assistência social, a exemplo do Restaurante Popular Prato do Povo.

“Cada kit é composto por um freezer, uma mesa de corte e uma balança digital de precisão”, disse o secretário da Semas, Fábio Thoma, que participou da entrega aos representantes de cada instituição ao lado da ex-primeira-dama de Campina Grande, Ana Cláudia Nóbrega Vital do Rêgo.

“Uma ação que vai contribuir com o belíssimo trabalho desempenhado por cada uma dessas instituições”, afirmou Ana Cláudia

Agradecimentos – “Veneziano foi criado na rua da Casa da Criança, sempre presente na nossa instituição e ele, hoje, dá de retorno à nossa casa esse carinho e essas atitudes que nos fazem cada vez mais ter um atendimento melhor. Eu agradeço de coração, em nome da nossa diretora Irmã Joana, pela balança, pela mesa de corte e pelo freezer. Muito, muito obrigada e vamos, senador, continuar fazendo o bem sem olhar a quem, A gente sempre conta com você, com seu apoio e da sua família”, afirmou a diretora Maria Betânia, que recebeu o kit ao lado da Irmã Joana.

“Em nome do Instituto são Vicente de Paulo e da diretora, Irmã Bernadete, eu quero agradecer a Ana Cláudia, esposa do Senador Veneziano; ao secretário Fabio Thoma, por essa doação, que vai ser de muita utilidade para os idosos do Abrigo São Vicente de Paulo. Que Deus os recompense, a cada um, por esse gesto de bondade, de caridade e de amor. Obrigada”, disse Irmã Rosário, do Instituto São Vicente de Paulo.

“Em nome dos idosos do Lar da Sagrada Face eu quero agradecer ao senador Veneziano, aqui representado pela sua esposa Ana Cláudia, que está sempre caminhando conosco; e também aqui representando a Semas o secretário Fábio Thoma e quero dizer o seguinte: muito obrigado pelas doações e todos os encaminhamentos que vem sendo feitos para os nossos idosos, para as nossas instituições.

No momento, nós estamos recebendo aqui um freezer, uma mesa de corte e uma balança de precisão. O nosso muito obrigado, porque são itens que vem ajudar, de fato, no acolhimento e cuidado dos nossos idosos. Muito obrigado, senador, e continue conosco, de mãos dadas, para cuidar daqueles que mais precisam”, afirmou Sérgio Leite, Diretor do Lar da Sagrada Face. Assi sta: https://youtube.com/shorts/Og96vU5cpN8