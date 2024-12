Neat faz balanço do número de acidentes de trânsito registrados em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, através da STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos), divulgou nesta quinta-feira (26), na última reunião do Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito (Neat), um balanço dos sinistros de trânsito registrados em Campina Grande de janeiro até o dia 6 de dezembro de 2024.

Os números apontam que, em 90% dos casos, a principal causa foi o fator humano, motivado principalmente por falta de atenção, desrespeito à sinalização e ingestão de álcool.

Os números do Neat apontam que em 2024 foram registrados na Rainha da Borborema 2.578 sinistros de trânsito. No comparativo com 2023, quando foram contabilizados 2.397 casos, houve um aumento na ordem de 7%. Em relação as mortes no trânsito o aumento foi de 14,5%. O número subiu de 48 (2023) para 55 mortes.

A respeito dos sinistros, chama atenção o número de casos envolvendo motocicletas. Em 2024, em 82% dos casos registrados pelo Neat em Campina Grande havia a presença de pelo menos uma motocicleta. Dos 2.578 casos, as motocicletas estavam presentes em 2.119 sinistros.

Neat

O Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito (Neat) da STTP é composto por integrantes da autarquia de trânsito e outras forças de segurança e serviços médicos, como Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros Militar e Hospital de Trauma de Campina Grande.

O objetivo é avaliar com mais rapidez os acidentes de trânsito registrados na cidade e com base em fatores diversos (condições da via e sinalização horizontal e vertical, por exemplo) adotar medidas rápidas que possam diminuir ou até mesmo zerar o quantitativo de ocorrências na área afetada. As reuniões acontecem periodicamente.