Podcast: Conselho Municipal de Saúde de Campina faz balanço de 2024

No quadro Saúde Pública do programa Conexão Caturité, a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande, Ângela Carvalho, apresentou um balanço das conquistas alcançadas em 2024.

Entre os destaques, ela ressaltou a criação de conselhos locais de saúde em bairros como Bodocongó, Jeremias, Araxá e Presidente Médici, iniciativas que descentralizam as discussões sobre saúde, aproximando a gestão e a população.

Ângela enfatizou a importância da participação da sociedade no controle social e na fiscalização dos serviços de saúde.

Além disso, destacou a conquista da criação da Mesa de Negociação Permanente do SUS, espaço que permitirá aos trabalhadores e à gestão debaterem pautas de interesse comum.

