Sob a inspiração do transcurso das celebrações natalinas e do limiar de um novo ano, o ParaibaOnline está divulgando em suas plataformas uma mensagem de agradecimento aos seus milhares de internautas, bem como aos anunciantes e colaboradores.

Na mensagem, o jornalista Arimatéa Souza, editor-chefe do site, ressalta as conquistas do ano que chega ao fim e reafirma o compromisso com o jornalismo responsável.

Assista aqui.