A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), coloca à disposição da população e dos turistas diversos serviços e atendimentos em saúde preventiva nos mais variados eventos culturais, esportivos e de turismo que estão acontecendo na Capital desde o início do mês de dezembro e que se estendem até o final de janeiro.

Os serviços de saúde estão sendo ofertados em pontos móveis, a exemplo do Busto de Tamandaré, Parque Solon de Lucena (Lagoa) e em alguns eventos promovidos no Parque das Três Ruas, no Bancários. Nestes locais, estão sendo disponibilizados verificação de pressão arterial, práticas integrativas, vacinação e distribuição de preservativos.

“Essas ações tem um grau de importância para dar visibilidade na atenção à saúde de João Pessoa, no sentido de as pessoas não precisarem recorrer as nossas unidades básicas quando estiverem caminhando ou praticando esportes na Orla, conhecendo nossas luzes de Natal na Lagoa ou ainda visitando o Parque das Três Ruas. Essas pessoas, sejam turistas ou a população local, terão um apoio no tocante às ações preventivas de saúde com atendimentos básicos, tendo também o apoio do Samu-JP para casos mais complexos”, destacou Juliana Neiva, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

No último final de semana, foram realizados dezenas de atendimentos à população e turistas tanto no Busto de Tamandaré, como também no Parque Solon de Lucena. No balanço dos serviços, foram realizadas 50 verificações de pressão arterial, 20 doses de vacina aplicadas, além de ações de práticas integrativas, por meio da auriculoterapia, e distribuição de preservativos.

Próximos eventos

As próximas ações preventivas em que as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão presentes acontecerão durante o Natal de Luz, nesta quinta-feira (26), no Busto de Tamandaré. Na noite do dia 28, a equipe da SMS-JP também estará presente no show que será promovido nas areias da praia de Tambaú, disponibilizando atendimento de enfermagem, vacinação, aferição de pressão arterial e oferta de preservativos.

Réveillon e janeiro

Na noite da virada de ano, além da equipe de enfermagem à disposição do público, a Secretaria Municipal de Saúde contará também com um médico, onde serão ofertados todos os atendimentos. Nos finais de semana de janeiro, quando acontece o Forró Verão 2025, a população também vai contar com os profissionais da SMS-JP.