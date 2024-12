No Dia do Natal do Senhor, o bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos, presidiu missa na catedral diocesana de Campina Grande e levou os fiéis a refletirem sobre a contemplação da Divina Presença.

Em sua pregação, Dom Dulcênio convidou a todos a contemplar o mistério da presença divina no Menino Jesus. Ele ressaltou que diferente dos deuses fictícios do paganismo, o Deus Verdadeiro Se faz presente entre nós, habitando nossa história. Este Menino, nascido de Maria, é o maior sinal de que Deus não apenas existe, mas Se importa profundamente conosco.

“No paganismo, aos deuses eram atribuídos sentimentos e diversos tipos de paixões. Era tudo falso; tudo fruto da ilusão humana, pois como diz o Salmo: “São os deuses pagãos ouro e prata, todos eles são obras humanas. Têm boca e não podem falar, têm olhos e não podem ver; têm nariz e não podem cheirar, tendo ouvidos, não podem ouvir. Têm mãos e não podem pegar, têm pés e não podem andar; nenhum som sua garganta produz” (Sl 113B,4-7). Logo, apenas atribuições porque não existem. O Senhor, Deus Verdadeiro, não, Ele existe, tanto que vemos os Seus sinais. Entretanto, nenhum sinal é maior do que a Sua divina presença entre nós”, discorreu Dom Dulcênio.

A beleza desta presença divina é evidenciada pela simplicidade do Menino nascido em Belém, cuja docilidade e pureza refletem a glória de Deus.

Dom Dulcênio sublinhou como esta visão do Menino, anunciado pelos profetas e contemplado pelos anjos, confirma a ação divina ao longo da história da salvação.

Concluindo sua pregação, Dom Dulcênio exortou a todos: “Que a alegria da presença de Deus, invadindo o nosso coração neste dia sublime, se irradie por toda a nossa vida, para que, vivendo sob esta luz esplendorosa chamada Cristo, possamos espalhá-la para os que vivem nas trevas e na sombra da morte (cf. Lc 1,79) “.

*Com Pascom/CG