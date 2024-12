Um projeto escolar ganhador do Desafio Liga Jovem do Sebrae está sendo utilizado pela Escola Cidadã Integral Técnica Professor Bráulio Maia Júnior, no bairro Dinamérica, em Campina Grande. Este e o outro projeto da mesma escola, de um aplicativo para crianças do espectro autista, foram os mais destacáveis no estado entre os cinco melhores da edição 2024 da competição.

O Desafio Liga Jovem é um dos programas de destaque do Sebrae/PB. Segundo a analista técnica da instituição, Fabíola Vieira, esta é uma competição que visa conectar estudantes com o empreendedorismo, oferecendo uma experiência prática e inspiradora.

“O programa é projetado para estimular o pensamento criativo e a inovação entre os participantes. Voltado aos estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e superior, o programa cria um ambiente dinâmico e motivador onde os jovens aplicam conhecimentos adquiridos na escola em desafios reais de negócios. Durante a jornada do Desafio Liga Jovem, os alunos são incentivados a formar equipes, identificar problemas, propor soluções inovadoras e, finalmente, transformar suas ideias em planos de negócios viáveis”, falou a analista.

A equipe Recicla da Escola chegou à etapa estadual do Desafio 2024 com o projeto de uso de uma coletora de lixo reciclada em sala de aula. A professora Lívia Cavalcante foi uma das orientadoras dos alunos e incentivadora do uso do projeto de coleta de lixo em sala de aula. Ao todo, esse colégio estadual lançou 12 jovens autores criativos, das equipes Recicla e NAJ CLS, no mundo do empreendedorismo.

O coletor de lixo é em formato de caixinha de basquetebol, criado com material reutilizável, totalmente manual. Nas salas de aula da escola Professor Bráulio Maia Júnior funciona para os alunos jogarem, principalmente, as bolinhas de papel, que geralmente eles fazem.

“Foi um empoderamento da educação ambiental e do cuidado com as crianças especiais. O meio ambiente exige essa percepção, como também a sociedade atual tem esses desafios de inclusão social, para além da parte da gamificação”, relembra Lívia, que acompanhou as duas equipes incentivadas pelo Sebrae/PB. Ela comentou que 2024 foi um ano de muito trabalho, mas principalmente de ganhos, especialmente por essa parceria com o Sebrae que tem trazido bons resultados.

“Nesse entendimento da educação empreendedora, a nossa escola é de ensino médio integrado ao técnico. Nós temos programação de jogos, publicidade e design gráfico. Eu sou da parte da Biologia e tenho aprendido muito, desde a fazer um pitch, que foi um dos desafios maiores que eu encontrei até então, até inserir esse jovens na sociedade e nos mercados de trabalho”, detalhou.

Jogos

Durante o Desafio Liga Jovem, a equipe Recicla da escola Professor Bráulio Maia Júnior, criou o jogo, uma persona que é o Reciclinho, a partir da logomarca, que é uma lâmpada, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) ao redor.

Outro ponto importante, segundo Fabíola, é que o programa prepara os estudantes para os desafios do mercado de trabalho atual, fomentando a mentalidade empreendedora e promovendo o protagonismo juvenil. “O Sebrae tem desempenhado um papel fundamental na formação de jovens brasileiros por meio da promoção de iniciativas de educação empreendedora, capacitando e desenvolvendo habilidades para o futuro”, pontuou.

Além de fornecer uma visão prática do empreendedorismo, o Desafio Liga Jovem conecta os estudantes com mentores e especialistas que oferecem suporte e orientação durante o processo. As equipes da escola Professor Bráulio Maia Júnior conseguiram se classificar também pelo apoio mútuo dos alunos e professores. “Do ponto de vista do empreendedorismo, a cooperação tem que acontecer, mesmo se tendo uma liderança, mas com a ajuda mútua. E isso o Sebrae tem nos ensinado”, completou a professora Lívia.

Essa conexão com profissionais da área permite que os jovens desenvolvam não apenas competências técnicas, mas também habilidades socioemocionais como liderança, resiliência, trabalho em equipe e comunicação. “Isso inspira os jovens a enxergarem o empreendedorismo como uma possibilidade de carreira e uma maneira de contribuir para a sociedade. Com iniciativas como o projeto sustentável de coleta de lixo, o Sebrae reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país, capacitando uma nova geração a transformar ideias inovadoras em projetos concretos e sustentáveis”, concluiu Fabíola.