Padre Nilson celebra o Natal de Luz na Praia de Tambaú, em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa e sua Fundação Cultural (Funjope) estão apoiando a realização do Natal de Luz, que acontece nesta quinta-feira (26), na Praia de Tambaú. O evento, comandado pelo Padre Nilson Nunes, celebra o Natal de Jesus em família e começa às 20h, com as participações dos cantores Dunga e Diego Fernandes. Junto com os fiéis, eles farão um grande louvor a Deus.

“É sempre com alegria que a gente organiza e acolhe o projeto Natal de Luz, do Padre Nilson. É o terceiro consecutivo que nós, da Funjope e da Prefeitura de João Pessoa, trabalhamos com esse grandioso evento para a cidade de João Pessoa. O Natal de Luz atrai uma multidão. Quase 100 mil pessoas participam anualmente dessa experiência que, na verdade, não é só um evento, mas um momento de renovação de fé, de encontro das pessoas com o verdadeiro sentido do Natal”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

E acrescenta: “Tanto eu quanto o prefeito Cícero Lucena nos sentimos muito felizes de poder acolher o Padre Nilson e toda sua equipe, os músicos, e vamos, este ano, realizar com sucesso mais este grande momento da nossa programação de Natal”.

Durante o Natal de Luz, haverá a acolhida da Imagem Peregrina do Divino Pai Eterno, vinda de Trindade, em Goiás, que foi trazida pelo Reitor Padre Marco Aurélio.

O Padre Nilson Nunes destaca que o evento faz parte da programação natalina realizada pela Prefeitura de João Pessoa. “Esse ano o show Natal de Luz terá a participação dos cantores Dunga, da Canção Nova, Diego Fernandes e Ivaldo Dias”, comenta.

Ele ressalta que a Imagem Peregrina do Divino Pai Eterno permanece em João Pessoa até o domingo (29) para uma Missa no Santuário Mãe Rainha, com transmissão simultânea, ao vivo, pela Rede Vida e TV Pai Eterno.