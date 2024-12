O que abre e o que fecha em Campina Grande durante o feriado de Natal

Durante o feriado de Natal, em Campina Grande, diversos estabelecimentos e serviços terão horários especiais ou estarão fechados. As alterações começam já na véspera, na terça-feira (24).

Shoppings

Os principais shoppings da cidade terão horário reduzido no dia 24 de dezembro e não funcionarão no feriado de Natal.

O Partage Shopping abrirá das 10h às 18h na véspera, enquanto o Shopping Luíza Motta funcionará das 9h às 18h.

O Design Mall estenderá o expediente até as 19h, e o Shopping Edson Diniz abrirá das 8h às 18h. O Cirne Center funcionará das 9h às 18h. No dia 25 de dezembro, todos esses estabelecimentos estarão fechados.

Bancos

As agências bancárias terão expediente reduzido no dia 24 de dezembro, das 9h às 11h (horário de Brasília). No feriado de Natal, não haverá atendimento ao público, e as compensações bancárias, como TED, não serão realizadas. Apenas o PIX seguirá operando normalmente, com funcionamento 24 horas.

Comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande, o comércio poderá funcionar no dia 24, mas estará fechado no dia 25 de dezembro, seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) funcionará em regime de plantão durante o feriado de Natal, no dia 25 de dezembro. Informações sobre os plantões podem ser acessadas no site oficial do TJPB.

Transporte Público

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) informou que, no dia 24 de dezembro, os ônibus circularão normalmente. Já no feriado do dia 25, a frota será reduzida, semelhante à de domingos, mas com saída do Terminal de Integração às 22h.

Repartições Públicas e Coleta de Lixo

Na terça-feira (24), as repartições públicas municipais terão ponto facultativo e não funcionarão, assim como no dia 25, devido ao feriado nacional. Serviços essenciais, como mobilidade urbana, urgências e emergências hospitalares, serão mantidos. A coleta de lixo será suspensa no dia de Natal, retornando à normalidade nos dias seguintes.

Correios

As agências dos Correios funcionarão por seis horas consecutivas no dia 24 de dezembro, conforme o horário de cada unidade. No feriado de Natal, não haverá expediente.

As mudanças no funcionamento de serviços refletem a celebração do feriado e garantem a manutenção de serviços essenciais durante a data comemorativa.