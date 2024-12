João Pessoa terá mudanças no funcionamento de serviços durante o feriado de Natal

Durante o feriado de Natal, em João Pessoa, shoppings, bancos, repartições públicas e outros serviços terão horários especiais ou ficarão fechados. Algumas mudanças já começam na terça-feira (24), véspera de Natal.

Shoppings

Os principais shoppings da capital paraibana terão horários reduzidos no dia 24 de dezembro e, no feriado de Natal (25), estarão fechados, com poucas exceções. Os shoppings Manaíra e Mangabeira abrirão das 10h às 20h na véspera, mas, no dia 25, apenas os cinemas funcionarão, das 14h às 22h.

O Shopping Tambiá abrirá das 8h às 18h no dia 24 e estará fechado no Natal. Já o Liv Mall funcionará das 9h às 18h na véspera e, no feriado, apenas o restaurante Rock & Ribs atenderá, das 12h às 22h30. O Shopping Sebrae abrirá das 9h às 18h no dia 24 e fechará no dia 25. O Mag Shopping terá expediente das 9h às 19h na véspera e também não abrirá no feriado. O Shopping Sul funcionará das 9h às 18h no dia 24 e permanecerá fechado no Natal.

Bancos

As agências bancárias terão expediente reduzido no dia 24 de dezembro, das 9h às 11h (horário de Brasília). No dia 25, não haverá atendimento ao público, e as compensações bancárias, como TED, não serão realizadas. Apenas o PIX continuará operando normalmente, disponível 24 horas.

Comércio

De acordo com o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, o comércio funcionará normalmente até o dia 24 de dezembro. No dia 25, todas as lojas estarão fechadas, com exceção das farmácias, que poderão operar durante o feriado.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) funcionará em regime de plantão durante o feriado de Natal, garantindo o atendimento para casos urgentes.

Transporte Público – VLTs

Os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) operarão em horário reduzido no feriado de Natal. No dia 24, os trens circularão das 4h30 às 18h18. Já no dia 25, as viagens iniciarão às 6h58 e encerrarão às 18h04, com intervalos de duas horas.

Repartições Públicas

Na véspera de Natal, repartições públicas estaduais e municipais de João Pessoa terão ponto facultativo. No dia 25, as repartições estarão fechadas, com apenas os serviços essenciais, como mobilidade urbana e emergências médicas, mantidos.

Bica (Parque Zoobotânico Arruda Câmara)

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, funcionará normalmente no dia 23 de dezembro, das 8h às 17h. Na véspera de Natal, o parque estará aberto das 8h às 14h. No feriado, o local permanecerá fechado.

Correios

As agências dos Correios funcionarão por seis horas consecutivas no dia 24 de dezembro, de acordo com o expediente de cada unidade. No feriado de Natal, não haverá atendimento ao público.

As mudanças de horários e fechamentos refletem a celebração da data, com a garantia de serviços essenciais à população.