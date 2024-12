Consumidores de João Pessoa compram produtos para a ceia na Cecaf

O Dia de Natal, comemorado nesta quarta-feira (25), é a festa mais aguardada pelos cristãos no mundo inteiro para celebrar o nascimento de Jesus e reunir a família e amigos na tradicional ceia.



Quem deixou para fazer as compras na véspera encontrou na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf) produtos de qualidade, sem agrotóxicos e com preços acessíveis.

A feira, que acontece nas quintas e sábados, ganhou duas edições extras, nesta terça-feira (24) e no próximo dia 31 para atender a demanda de final de ano.

A Cecaf, instalada no bairro do José Américo, é administrada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), funcionou com horário especial para garantir as compras do período, com funcionamento das 5h às 12h. Quem aproveitou o horário extra na véspera de Natal foi o empresário Carlos Eduardo de Andrade, morador do Altiplano. Ele disse que é frequentador assíduo do local, uma vez que tem um restaurante e pode adquirir produtos de qualidade para oferecer o que há de melhor aos seus clientes.

“Eu sempre faço compras aqui porque oferece produtos diferenciados, sem agrotóxico. As verduras, legumes e frutas que estão à venda são plantadas pelos próprios comerciantes e tem todo um carinho e compromisso envolvido. Isso é muito importante”, afirmou.

A dona de casa Maria de Fátima Silva, moradora do José Américo, disse que na feira da Central de Comercialização da Agricultura Familiar encontra preços bons e produtos de excelente qualidade. “Além disso, é bem perto da minha casa, não preciso me deslocar para longe”, acrescentou.

A comerciante Licinha Garcia também elogiou a qualidade dos produtos produzidos e vendidos pelos próprios agricultores.

“Tudo aqui é maravilhoso. A feira da Cecaf é muito importante pela excelência e variedade de produtos”, destacou.

Segundo o diretor da Central de Comercialização da Agricultura Familiar, Roberto Filho, esse mês, além de abrir em dias fora do normal para oferecer aos clientes a oportunidade de encontrar os melhores preços e os melhores produtos diretamente da agricultura familiar, foi realizado um sorteio nesta terça-feira (24), entre os clientes que realizaram compras a partir de 10 reais nas bancas e 20 reais nos boxes com diversos prêmios, como ventiladores, liquidificadores, sanduicheira entre outros produtos.

“É uma oportunidade única para quem fez feira na Central sair com prêmios no final do dia e também uma excelente chance para garantir todos os itens necessários para uma ceia de Natal completa, pois o local tem uma grande variedade de produtos e verduras, laticínios, tubérculos, frutas e verduras”, completou.

Além de adotar horários extras em dias de grandes demandas, como a Semana Santa e as festas juninas e de final de ano, a Central de Comercialização da Agricultura Familiar funciona com a tradicional feira nas quintas e sábados.

No espaço é possível encontrar uma diversidade de produtos, como raízes, frutas, verduras, ervas medicinais, pimentas raras, doces caseiros, bolos, pães integrais e sem lactose, molhos sem conservantes, tapioca, comidas típicas e regionais, queijos, pescado, carnes, entre outros. Tudo comercializado a preços acessíveis por agricultores familiares vinculados a cooperativas do Estado.