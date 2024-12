Campina Grande garante transporte público especial para as festas de fim de ano

A gerente de transportes de Campina Grande, Aracy Brasil, anunciou em entrevista à rádio Caturité FM as medidas especiais para o transporte público durante o Natal e o Ano Novo. Nos dias 24 e 31 de dezembro, a frota de ônibus funcionará das 5h às 22h30, com horários semelhantes aos dias úteis.

Todos os ônibus sairão do Terminal de Integração, garantindo acesso a todos os bairros da cidade. Natal e Ano Novo.

Funcionamento reduzido: Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o transporte público funcionará como em domingos e feriados, com a frota reduzida.

Horários: Os ônibus começarão a circular às 6h e farão o último embarque às 22h no Terminal de Integração.

Aracy Brasil destacou que haverá linhas especiais para atender os cidadãos que desejam visitar o Natal Iluminado, o Parque Evaldo Cruz, o Parque do Povo e o Açude Velho.

A gerente de transportes garantiu que a população poderá contar com o transporte público para se locomover durante as festas de fim de ano com tranquilidade e conforto.