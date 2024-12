A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) preparou um esquema de trânsito para o Culto de Natal da Primeira Igreja Batista, que será realizado na noite da próxima quarta-feira (25), no Centro da capital paraibana, e na programação do Natal de Luz, na quinta-feira (26), no Busto de Tamandaré.

Como em todos os anos, o tradicional Culto de Natal é realizado na Rua Corálio Soares de Oliveira, no Centro. Para isso, haverá bloqueios no tráfego de veículos do trecho compreendido entre as Avenidas Getúlio Vargas até a Almirante Barroso, a partir das 12h da terça-feira (24), para a montagem de toda a estrutura necessária (palco, som e luz) à realização do evento.

Com o bloqueio, o transporte coletivo vai ter o desvio, no sentido Centro-bairro, a partir do Parque Solon de Lucena, Avenidas Presidente Getúlio Vargas, Duarte da Silveira, Bento da Gama e segue seu itinerário normal. Já no sentido bairro-Centro, os veículos vêm pelas Avenidas Epitácio Pessoa, Maximiliano de Figueredo, Duarte da Silveira, Getúlio Vargas e Parque Solon de Lucena.

Agentes de mobilidade urbana vão orientar os usuários do transporte coletivo sobre as mudanças provisórias nos pontos de parada para embarque e desembarque em função dos desvios no trânsito.

Natal de Luz

A Semob-JP vai assegurar a tranquilidade de motoristas e pedestres no Natal de Luz, evento que tem o apoio da Prefeitura de João Pessoa, nesta quinta-feira, no Busto de Tamandaré, com início previsto às 18h e término às 22h. O monitoramento será realizado no entorno do local a partir das 6h da manhã, para evitar transtornos ao trânsito, durante a montagem da estrutura necessária à realização do evento.

Serão disponibilizados 25 agentes de mobilidade e equipamentos móveis de sinalização viária para efetuar os bloqueios e indicar os desvios próximos ao local do evento, mantendo a segurança e garantindo a fluidez do tráfego no entorno do Busto de Tamandaré.

Transporte

A operação de ônibus vai circular com frota normal de dia útil. No entanto, vai ter um reforço de oito ônibus extras, a partir das 23h, para atender a demanda de usuários da noite que vão prestigiar o evento Natal de Luz.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Expedito Leite Filho, recomendou que as pessoas que forem prestigiar os eventos natalinos utilizem o transporte coletivo e os táxis para que haja mais conforto e tranquilidade em seus deslocamentos. “Estaremos monitorando todos os trechos dos eventos natalinos e disponibilizamos o contato: (83) 98760-2134 para urgências e demais informações relacionadas à mobilidade”, ressaltou.