Veja como vai funcionar o transporte coletivo para o Natal e Réveillon, em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) definiu como será a operação da frota do transporte público nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. De acordo com a STTP, a operação ocorrerá de acordo com o que está determinado, em períodos anteriores, a respeito do funcionamento das linhas nos fins de semana.

Na véspera do Natal e do Ano Novo a escala será normal, com horários das 5 às 22h30, saindo do Terminal de Integração de Passageiros, inclusive a linha 092. Já nos dias de Natal e Ano Novo (25 e 1º de janeiro) será a escala de feriado, com a operação das 6 às 22h, saindo da Integração.

A linha 245, do Partage Shopping, terá operação até meia hora após o encerramento de funcionamento do Shopping Partage.

Todos os horários do transporte público podem ser acompanhados, em tempo real, no aplicativo MobiCG, disponível para sistemas IOS e Android.

Para mais informações, sugestões ou reclamações, o usuário pode entrar em contato com a STTP, pelo telefone 3341-1517, tanto por ligação como por mensagem via WhatsApp Mobilidade.