O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (13ª Região) se prepara para a mudança de gestão da administração da Corte. A Cerimônia de Posse das novas dirigentes para o biênio 2025/2026 acontecerá no Centro de Cultura, Arte e Esporte do Sesc, às 16h30, no dia 7 de janeiro de 2025.

A desembargadora Herminegilda Leite Machado assumirá a presidência, junto com a desembargadora Rita Leite Brito Rolim, que assumirá a vice-presidência e corregedoria do TRT-13.

É a primeira vez que o Regional terá duas mulheres à frente da gestão. As magistradas foram escolhidas no dia 17 de outubro, em sessão administrativa do Pleno do Tribunal, conduzida pelo desembargador Thiago de Oliveira Andrade, atual presidente.