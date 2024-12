Com a aproximação das festas de fim de ano, as paróquias da Diocese de Campina Grande já se preparam para acolher os fiéis em celebrações especiais de Natal e Ano Novo. Este é um momento de renovação da fé, reflexão e união familiar, em que as comunidades cristãs se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus Cristo e o início de um novo ciclo.

Para facilitar o planejamento dos santos, disponibilizamos a programação completa das missões que acontecerão nas paróquias das diversas foranias da diocese. Confira os horários e locais para participar desses momentos de oração e agradecimento.

FORANIA AGRESTE I E II

Paróquia Nossa Senhora da Guia (Queimadas):

24/12 e 31/12: 19h30

25/12 e 01/01: 19h30

Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Aroeiras):

24/12 e 31/12: 19h

25/12: 19h

01/01: Não haverá missa.

Paróquia São João Batista (Fagundes):

24/12 e 31/12: 20h

25/12 e 01/01: 19h

Paróquia São Miguel Arcanjo (Barra de São Miguel):

24/12: 18h30

25/12: 18h

31/12: 19h30

01/01: 9h

Paróquia São Pedro e São Paulo (Queimadas):

24/12, 25/12, 31/12 e 01/01: 19h30

Paróquia Nossa Senhora do Desterro (Boqueirão):

24/12 e 31/12: 20h

25/12 e 01/01: 19h30

Paróquia dos Mártires São Severino e Santa Cecília (Santa Cecília):

24/12 e 25/12: 19h30

31/12: 22h30

01/01: 19h30

FORANIA BREJO

Área Pastoral São Sebastião (Matinhas):

24/12 e 31/12: 19h30

25/12 e 01/01: 10h

Paróquia Santa Ana (Alagoa Nova):

24/12 e 31/12: 19h30

25/12: 8h e 19h30

01/01: 16h

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Puxinanã):

24/12 e 31/12: 19h30

25/12 e 01/01: 9h

Paróquia São Sebastião (Lagoa de Roça):

24/12, 25/12, 31/12 e 01/01: 19h

FORANIA CARIRI IE II

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Sumé):

24/12: 21h

25/12 e 01/01: 19h30

31/12: 22h

Paróquia São Pedro (Caraúbas):

24/12 e 31/12: 22h

25/12: 19h30

01/01: 17h

Paróquia Nossa Senhora das Dores (São José dos Cordeiros):

24/12 e 31/12: 19h30

25/12 e 01/01: 19h

FORANIA CIDADE LESTE

Paróquia Catedral de Nossa Senhora da Conceição:

24/12 e 31/12: 19h30

25/12 e 01/01: 10h, 16h30 e 19h30

Paróquia São João Maria Vianney e São Sebastião:

24/12 e 31/12: 19h30

25/12 e 01/01: 17h e 19h

Paróquia São Judas Tadeu:

24/12, 25/12, 31/12 e 01/01: 19h30

FORANIA CIDADE NORTE

Santuário da Divina Misericórdia:

25/12 e 01/01: 10h30

Paróquia São Francisco de Assis:

24/12: 19h

25/12: 9h e 17h30

31/12: 19h

01/01: 19h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário:

24/12, 25/12, 31/12 e 01/01: 19h30

FORANIA CURIMATAÚ

Paróquia São Severino Bispo (Monteiro):

24/12 e 31/12: 20h

25/12: 19h30

01/01: 17h